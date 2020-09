Il Napoli tratta col Cagliari per Ounas: ecco la richiesta degli azzurri

Adam Ounas lascerà il Napoli ma, con ogni probabilità, non l’Italia: sulle tracce dell’algerino c’è il Cagliari, la richiesta azzurra è chiara.

Rientrato dal prestito al Nizza che ha deciso di non riscattarlo, Adam Ounas è attualmente agli ordini di Gennaro Gattuso nel ritiro di Castel di Sangro: corsa e fatica che però non dovrebbero bastare per convincere il tecnico a dargli una chance in azzurro. La cessione è l’ipotesi più accreditata: non ancora una volta all’estero, ma in Serie A. Il club che sembra aver mosso i passi più importanti per l’algerino è il Cagliari: il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco gradirebbe averlo con sé e potrebbe anche essere accontentato dalla società sarda. Che però dovrà effettuare un investimento importante per strapparlo a titolo definitivo al Napoli.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, la richiesta economica dei partenopei ammonta a 12 milioni: cifra che è il risultato di diversi interessi incrociati pervenuti da altri club, che in Ounas vedono un talento pronto ad esplodere da un momento all’altro. Qualche lampo d’alta classe si era visto durante la stagione 2018/2019, chiusa dal classe 1996 con 4 goal: l’allora tecnico Ancelotti gli concesse un discreto spazio nell’undici titolare, rimasto leggermente fine a se stesso e propedeutico alla cessione in prestito con diritto di riscatto al Nizza.

Il Napoli ha un’altra opzione per Ounas: attenzione al Sassuolo

Il nome di Ounas è finito anche nei discorsi tra Napoli e Sassuolo relativi alla posizione di Jeremie Boga, noto obiettivo azzurro che in passato ammise il gradimento per la destinazione campana: l’algerino potrebbe interessare ai neroverdi come contropartita per abbassare l’esborso economico per l’acquisto dell’ivoriano, pista che col passare dei giorni e delle settimane si è però raffreddata. Merito anche del Cagliari che ha messo la freccia sugli emiliani e sogna un colpo di livello per l’attacco.