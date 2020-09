Ciciretti verso l’addio al Napoli: può tornare in Serie B

Altra separazione in vista tra Amato Ciciretti e il Napoli: il trequartista romano potrebbe tornare in Serie B dopo il prestito all’Empoli.

Si è allenato agli ordini di Gennaro Gattuso nel ritiro di Castel di Sangro ma, per l’ennesima volta, non avrà l’opportunità di debuttare con la maglia del Napoli in partite ufficiali: da quel gennaio 2018 non c’è mai stato spazio in azzurro per Amato Ciciretti, parcheggiato in prestito a Parma, Ascoli ed Empoli dove non sempre ha brillato. Talento cristallino ma allo stesso tempo discontinuo, una promessa mai sbocciata per colpe sue e non solo: legato al Napoli da un contratto fino al 2022, Ciciretti saluterà ancora il Vesuvio per cercare spazio in un campionato che si è dimostrato essere la sua dimensione, il palcoscenico adatto per sfoggiare le proprie qualità senza la pressione del grande club.

Giuntoli sta cercando un acquirente per piazzarlo nuovamente in Serie B: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Ciciretti è stato proposto al Pescara che ripartirà con Massimo Oddo in panchina dopo aver avuto la meglio sul Perugia al playout in una drammatica finale di ritorno conclusasi ai calci di rigore. Il trequartista romano è gradito al tecnico abruzzese che fa dell’offensivismo uno dei cardini della sua idea di calcio, contesto che permetterebbe a Ciciretti di sprigionare quella tecnica mostrata solo a sprazzi in Serie A ai tempi del Benevento.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cessione Koulibaly, retroscena De Laurentiis: “Il Manchester City non tratta con noi”

Ciciretti ‘vede’ il Pescara: accordo col Napoli in occasione dell’amichevole?

L’occasione per Napoli e Pescara di trovare l’intesa definitiva potrebbe essere l’amichevole in programma al ‘San Paolo’ venerdì 11 settembre alle ore 18 (diretta tv su Sky in modalità pay per view), quando le dirigenze dovrebbero incontrarsi per limare i dettagli di una trattativa la cui fumata bianca appare più che probabile. Una nuova discesa tra i cadetti per riconquistarsi quella Serie A soltanto assaporata: Ciciretti e il Pescara, un matrimonio che s’ha da fare.