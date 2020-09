Napoli-Teramo 4-0, Osimhen incanta e Gattuso gongola: il tabellino

Napoli-Teramo, il neo acquisto Victor Osimhen realizza un’altra tripletta nel 4-0 contro il club abruzzese. Gattuso prova l’11 titolare, il tabellino del match

Altra sgambata, altra goleada. Ma soprattutto altra tripletta per Victor Osimhen: sarà pure calcio d’estate ma il nuovo gioiello azzurro sta mostrando una certa confidenza con il gol. Stavolta Gattuso parte direttamente coi titolari e continua a sperimentare, complici le tante assenze dei nazionali. Ospina in porta, Malcuit, Koulibaly, Luperto e Ghoulam in difesa. In mezzo al campo l’interessante esperimento con Demme e Gaetano, in avanti da destra a sinistra Politano, Younes e Lozano alle spalle di Victor Osimhen. L’impatto del nigeriano è devastante come con il L’Aquila: terzo minuto, calcio d’angolo, spizza Lozano e Osimhen si fionda sul pallone per la zampata vincente. Cianci grazia un errore di Koulibaly dopo 10 minuti, dall’altra parte Lozano è in palla e si mette in mostra. Palla in verticale, sponda di Politano per il Chucky che a rimorchio spara un destro micidiale. Al quarto d’ora è già 2-0 Napoli ma poi gli azzurri tirano un po’ i remi in barca e lasciano scorrere i minuti. Ancora Osimhen spara sul portiere al 25mo, poi è Gaetano a sprecare a 5 minuti dal duplice fischio. Nella ripresa Gattuso cambia Luperto con Manolas, poi tutto invariato compreso il numero 15 lì davanti. Che dopo 15 minuti trova di nuovo il bersaglio. Il nuovo entrato Soprano regala palla a Younes che serve nello spazio Osimhen per il 3-0. Quattro minuti dopo arriva la terza prodezza grazie a un’iniziativa di Politano. Rimpallo sul piede del nuovo bomber ed è 4-0. I ritmi si abbassano, entrano i ragazzi ex Primavera e si arriva pian piano al 90mo. Finisce così, qualche buona indicazione per Gattuso e una vittoria importante e tutti a casa. Con Napoli-Teramo si chiude il ritiro di Castel Di Sangro: prossimo appuntamento fra una settimana esatta, l’11 settembre al San Paolo contro il Pescara.

Napoli-Teramo 4-0, il tabellino del match

Ecco il tabellino di Napoli-Teramo:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina (66′ Contini); Malcuit (83′ Mezzoni), Luperto (46′ Manolas), Koulibaly (88′ Labriola), Ghoulam (88′ Bifulco); Demme (77′ Palmiero), Gaetano (66′ Prezioso); Lozano (83′ Zerbin), Younes (66′ Ciciretti), Politano (74′ Tutino); Osimhen (74′ Llorente) All. Gattuso

TERAMO (4-4-2): Valentini (60′ Lewandowski); Diakitè, Tentardini (60′ Lasik), Cristini (60′ Iotti), Ilari (60′ Soprano); Mungo (72′ Minelli), Viero (46′ Santoro), Arrigoni (72′ Di Matteo), Piacentini (60′ Pinzauti); Bombagi (60′ Costa Ferreira), Cianci (72′ Birligea)

A disp: nessuno All. Paci

Marcatori: 3′, 60′ e 65′ Osimhen, 13′ Lozano