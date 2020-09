Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa: il Lione fissa il prezzo

Se dovesse partire Koulibaly, il Napoli avrebbe nel mirino Jason Denayer del Lione: attualmente è il compagno di Nazionale di Dries Mertens.

Kalidou Koulibaly ha preso parte a tutto il ritiro azzurro a Castel di Sangro. Ora, il Napoli è a Castel Volturno per preparare l’inizio della stagione, ma sono tanti i calciatori che lasceranno a breve i propri compagni. Il difensore senegalese non conosce ancora il suo futuro, che risulta incerto, opaco. Non arrivano offerte ufficiali al club e la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis è molto elevata: intorno agli 80 milioni di euro, forse trattabili. Certamente, il ds Cristiano Giuntoli è già alla ricerca del sostituto. Sembrerebbe ben avviata la trattativa con Sokratis dell’Arsenal, difensore con tanta esperienza alle spalle. Un altro addio a cui starebbe lavorando la società azzurra è quello di Maksimovic, ottima pedina di scambio e in scadenza di contratto a giugno 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Napoli-Pescara a porte chiuse: quando i tifosi ritorneranno al San Paolo

Calciomercato, Napoli su Denayer: il costo record del difensore belga

In caso di doppia cessione nel reparto difensivo, sarà necessario rimpiazzare le partenze. Secondo il quotidiano belga Nieuwsblad, il Napoli avrebbe puntato Jason Denayer del Lione. Il centrale classe 1995 è uno dei pezzi pregiati del club francese, ma quest’anno dovrà vendere i suoi migliori giocatori a causa dell’assenza dalle coppe europee. Jason, grazie alle ottime prestazioni offerte in Ligue 1 e in Champions League, è stato convocato dal Belgio per le gare di Nations League. Ha contribuito da protagonista al successo contro la Danimarca, assieme al napoletano Dries Mertens: entrambi hanno siglato un gol.

L’OL acquistò nel 2018 il cartellino di Denayer dal Manchester City per circa 10 milioni. Attualmente, il difensore è valutato tre volte tanto: 30 milioni di euro. Gli azzurri potranno sborsare una cifra simile solo in caso di cessione di Koulibaly. Se dovesse andare in porto l’operazione con queste cifre, il calciatore diventerebbe il difensore belga più costoso, record che attualmente appartiene a Castagne venduto pochi giorni fa dall’Atalanta al Leicester.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Retroscena Allan: no del Napoli all’Inter che offriva un giocatore