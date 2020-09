Probabili formazioni Sporting-Napoli: uomini contati a centrocampo

Le probabili formazioni di Sporting-Napoli, ultima amichevole prima del campionato: Gattuso lascia ancora fuori sia Llorente che Milik.

Matchday per il Napoli, che a Lisbona affronta lo Sporting in quella che è la prova generale prima che si inizi a fare sul serio. Fra una settimana esatta c’è Parma-Napoli e Gattuso affronta un avversario impegnativo per testare la possibile formazione che sarà titolare anche in campionato.

Occasione per Ghoulam, out Lobotka

Meret più di Ospina, Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce, con Mario Rui non ancora al top, in difesa possibile Manolas con uno fra Rrahmani e Maksimovic, visto che per Koulibaly potrebbe presto sbloccarsi la trattativa per la cessione. In mezzo al campo, fuori Lobotka, spazio a Fabian–Demme–Zielinski con Elmas possibile sorpresa mentre davanti c’è più di qualche incognita. Mertens, Politano e Lozano si giocano una maglia al fianco di Insigne e probabilmente ancora di Osimhen, nonostante il magic moment di Petagna. Neanche convocato Milik, con il quale ormai è guerra di nervi. Lui punta i piedi e vuole andar via a zero il prossimo giugno, il Napoli si avvicina all’accordo con la Roma per la sua cessione e minaccia di tenerlo in tribuna fino a fine campionato. Si risolverà, probabilmente con la cessione, nel frattempo però il polacco resta fuori dai convocati così come Llorente, altro calciatore fuori dai giochi. Fuori dai “convocati” – si fa per dire – anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente prosegue l’isolamento domiciliare dopo il contagio Covid. Condizioni in miglioramento, ma De Laurentiis, come col Pescara, guarderà anche Sporting-Napoli in tv, in attesa di guarire e tornare al fianco della squadra.

Probabili formazioni Sporting-Napoli

SPORTING (3-4-3): Adán; Luís Neto, Coates, Feddal; Pedro Porro, Nunes, Wendel, Antunes; Tiago Tomás, Nuno Santos, Cabral.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.