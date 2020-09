Sporting-Napoli, i convocati per l’ultima amichevole: resta out Milik

Questa sera andrà in scena l’ultima amichevole del Napoli e Gattuso ha diramato la lista dei convocati, lasciando a casa sette azzurri: ancora fuori Milik.

Gattuso ha diramato la lista dei convocati del Napoli per l’ultima amichevole prima di cominciare il campionato. Esattamente tra una settimana, gli azzurri scenderanno in campo al Tardini di Parma per la prima giornata di Serie A. Il match a Lisbona servirà al tecnico per sciogliere gli ultimi dubbi sul modulo da utilizzare. Contro il Pescara, a partita in corso, è stato cambiato il sistema di gioco, ma oggi il livello degli avversari può davvero dimostrare i pregi e i difetti di questo Napoli.

Napoli, i convocati per lo Sporting Lisbona: Milik ancora fuori rosa

Nel gruppo azzurro c’è ancora qualcuno che non fa più parte del progetto. Per questo motivo, Rino ha evitato di convocare giocatori che possono esser ceduti entro la fine di settembre. Tra questi, spicca il nome di Arkadiusz Milik, lasciato fuori dai convocati anche per la trasferta a Lisbona, come accaduto contro il Pescara. A poche ore dall’amichevole al San Paolo contro la compagine abruzzese, l’attaccante polacco ha fatto sapere alla società che vorrebbe continuare la stagione al Napoli e rispettare i termini del suo contratto, in scadenza a giugno 2021. La dirigenza e Gattuso non sono d’accordo, visto che il calciatore ha avuto la possibilità di rinnovare, ma avrebbe rifiutato. Inoltre, il tecnico è stato molto chiaro: se non dovesse trovare una soluzione, difficilmente vedrà il campo di gioco.

Dunque, Arek resterà a casa. E forse rischia di rimanerci per tutto l’anno se non trova un accordo con una nuova squadra. Per la partita di questa sera contro lo Sporting, restano a casa anche Llorente, Younes, Ounas e Malcuit, tra quelli considerati in vendita. Mario Rui e Lobotka, invece, non partiranno con il gruppo a causa di qualche acciacco fisico.

