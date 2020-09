Napoli, ultime amichevoli pre-campionato: come vedere i match in TV

Le ultime due amichevoli del Napoli prima dell’inizio del campionato si giocheranno contro Pescara e Sporting Lisbona. Ecco come vedere le partite in TV

Il Napoli continua ad allenarsi al training center di Castel Volturno per preparare le due amichevoli, una dietro l’altra, utili a preparare al meglio la squadra in vista dell’esordio in campionato contro il Parma. Pescara e poi Sporting Lisbona, Serie B e poi Serie A portoghese: dopo le sgambate abruzzesi con Castel Di Sangro, L’Aquila e poi Teramo, ecco due sfide di livello per avvicinarsi nel modo migliore al campionato. Seduta mattutina al training center e si sono riaggregati già 8 dei Nazionali. Il tempo stringe, bisogna accelerare la preparazione, ma col Pescara è difficile vedere i reduci dagli impegni internazionali. Un’altra occasione per vedere all’opera chi avrà meno spazio ad inizio campionato. Possibile un’altra chance per Gianluca Gaetano, grande attenzione intorno a Lozano e soprattutto Osimhen, atteso ad una conferma contro squadre più impegnative. Gattuso compatta i suoi e valuta il turnover per queste due sfide. Ora è il momento di accelerare, altre 2 amichevoli e poi tra 10 giorni si torna a fare sul serio.

Amichevoli Napoli, match in pay-per-view: orari e dove vederli

Attraverso un comunicato ufficiale, l’SSC Napoli ha fatto sapere ai suoi tanti tifosi come poter vedere in TV le due amichevoli che si giocheranno rispettivamente contro Pescara e Sporting Lisbona. Entrambi i match saranno visibili in pay-per-view su SkySport, con costi differenti.

Napoli-Pescara, che si giocherà venerdì 11 settembre alle ore 18.00, avrà un costo di 5.99 euro, mentre il match contro i portoghesi, in programma domenica 13 settembre alle ore 20.30, avrà un costo di 9.99 euro.