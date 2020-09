Veretout torna di moda per il Napoli? C’è anche un’alternativa

Veretout resta un obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo. Il francese non è però l’unica opzione sul taccuino di Giuntoli.

Il flirt tra Jordan Veretout e il Napoli è ampiamente datato: un corteggiamento, quello dei partenopei, iniziato un anno fa quando il francese indossava ancora la casacca della Fiorentina. Alla fine è stata la Roma ad avere la meglio, spegnendo di fatto le speranze azzurre. Speranze che si sono riaccese in questa anomala sessione di calciomercato che si concluderà il 5 ottobre: la scintilla non è mai scomparsa del tutto e il fuoco della trattativa ha ricominciato a bruciare con una forza sospetta. L’addio di Allan direzione Everton non può restare fine a se stesso: un sostituto del brasiliano sarebbe manna dal cielo per Gennaro Gattuso in una zona del campo cruciale come la mediana, da cui spesso dipendono le sorti delle partite.

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il giornalista della Rai, Ciro Venerato, ha fatto il punto proprio sulle possibilità di vedere finalmente Veretout con la maglia del Napoli: l’ex Nantes rappresenta la priorità del ds Giuntoli che dovrà comunque faticare per convincere la Roma, restia alla cessione di uno dei suoi migliori interpreti. I giallorossi potrebbero acconsentire all’addio di Veretout solo qualora decidessero di far cassa per rimpinguare il bilancio: in quel caso servirebbero comunque non meno di 30 milioni di euro.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Koulibaly e Maksimovic: i difensori dal futuro incerto

Veretout-Napoli non è scontato: spunta un’alternativa

Detto della difficoltà di realizzare il sogno Veretout, il Napoli non può fare altro che cautelarsi se le cose non dovessero volgere per il meglio: l’alternativa si chiama Fredrik Midtsjø, centrocampista norvegese in forza all’AZ Alkmaar in Olanda. Sarebbe sicuramente un’opzione più economica, ‘un’ancora di salvezza’ se le possibilità di arrivare al francese si riducessero al minimo. C’è anche un ‘mister X’, un profilo senza nome e cognome: potrebbe essere Matias Vecino – in uscita dall’Inter – o un altro esubero di una big.