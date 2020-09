Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: Osimhen in panchina, Lozano titolare

Le formazioni ufficiali di Parma-Napoli: Ospina tra i pali, Hysaj prende il posto di Mario Rui e Lozano guadagna la prima maglia titolare della stagione.

E’ tutto pronto al Tardini per la gara delle 12.30 tra Parma e Napoli. La prima partita della stagione è sempre la più difficile, sia a livello fisico che a livello mentale. Il ritiro di Castel di Sangro e le amichevoli svolte durante la preparazione hanno dato modo a Gattuso di valutare il miglior undici da mettere in campo quest’oggi. Il Napoli ha ufficializzato la lista dell’intera rosa e spicca l’assenza di Younes e Malcuit, inseriti in un primo momento e poi tagliati. Evidentemente, nei prossimi giorni molti calciatori lasceranno Castel Volturno per approdare in altri club. E’ stato inserito Amato Ciciretti, il quale ha svolto tutto il ritiro e i test, ma non è partito con il resto della squadra per la prima partita di Serie A.

Parma-Napoli, formazioni ufficiali: sorpresa Lozano dal primo minuto

Gennaro Gattuso scioglie gli ultimi dubbi di formazione e inserisce Ospina tra i pali, preferito a Meret. In difesa novità a sinistra con Hysaj che prende il posto di Mario Rui. Inamovibili Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. A centrocampo confermato il trio titolare della seconda parte della passata stagione. Sorpresa in attacco: Lozano dal primo minuto a destra, preferito a Politano. Il tecnico affida le chiavi dell’attacco a Mertens, mentre Osimhen e Petagna partiranno dalla panchina. Il modulo confermato sarà il 4-3-3, ma con le cinque sostituzioni ci potrebbero essere cambi a gara in corso.

Liverani inserisce alcuni ex azzurri in campo, e dovrà fare a meno di Gervinho e Gagliolo non convocati. Parte dal primo minuto anche Darmian, circondato dalle voci di mercato che lo accostano all’Inter di Conte. A centrocampo spazio per Grassi, Brugman ed Hernani. Cornelius e Inglese i due centravanti di peso, mentre a sostenerli ci sarà Kucka.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne

Parma-Napoli, diretta tv e streaming

Parma-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Sarà quindi possibile vedere la gara in tv scaricando l’app ufficiale sulle moderne smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Gli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno vedere Parma-Napoli anche sul canale satellitare DAZN1.

