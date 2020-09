Osimhen, che fulmine: sprint a 34 km/h, il più veloce della prima giornata

Osimhen ha registrato uno sprint a 34 km/h contro il Parma, ma non è nuovo a questi scatti: la sfida con Ronaldo è apertissima.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Vedi Victor Osimhen, 1 metro e 86 e quelle leve così lunghe e pensi che non potrà mai avere uno scatto devastante. Poi al minuto 61 di Parma-Napoli il nuovo acquisto azzurro scende in campo e dopo pochi minuti brucia 3 metri a Iacoponi in un solo scatto e in un attimo è chiaro che sì, se proprio può essere paragonato a un animale, Osimhen può essere proprio un calabrone. O magari una gazzella, vista l’agilità e la falcata così poderosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Telenovela Milik, una farsa di mercato senza vincitori

Osimhen che sprint: il giocatore più veloce della prima giornata di Serie A

Numero 9, nel vero senso della parola. Per come riempie l’area, per come cerca la porta, per come in un paio di azioni ha cambiato completamente volto all’attacco del Napoli, mettendo lo zampino – anzi, la presenza – in entrambi i gol azzurri. Ma Osimhen è anche un atleta dai mezzi fisici straordinari che, se utilizzato bene, può avere un impatto davvero importante sul campionato italiano. Piano piano però. Restando in tema di animali per il momento è una rondine, che come sappiamo non fa primavera, ma se le premesse sono queste ci sarà da divertirsi. L’attaccante nigeriano contro il Parma ha registrato il picco di velocità in sprint a 34 km/h. Il valore raggiunto è il più alto di tutto il weekend di campionato. Una presentazione piuttosto incoraggiante. Piacere, Victor Osimhen: un fulmine sul Napoli e sulla Serie A.

Juventus-Napoli, sarà scontro di sprinter: Ronaldo vs Osimhen

Victor non è nuovo a questi scatti fulminanti. Nella scorsa stagione in Ligue 1 è stato il calciatore a registrare più sprint superiori a 35 km/h (7 scatti), superando Mbappé. Mentre, è stato il secondo del campionato francese con 419 guizzi superiori ai 25 km/h: Bouna Sarr ha vinto questa speciale classifica con 436 sprint. Alla terza giornata di Serie A, Osimhen potrà confrontarsi direttamente con un vero è proprio velocista: Cristiano Ronaldo nel mondiale di Russia 2018 raggiunse i 38 km/h nel match contro la Spagna, registrando il record di velocità nel mondo del calcio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milik, altro colpo di scena in arrivo? Spuntano due club esteri