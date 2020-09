Calciomercato Napoli, tra occasione e necessità: i casi Koulibaly e Milik

Il Napoli deve gestire ancora i casi in uscita di Koulibaly e Milik, e le cessioni di tutti gli esuberi in rosa: il punto sul calciomercato azzurro tra vendite e nuovi arrivi.

Tutto intorno a Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik. Il Napoli di Gattuso sembra ormai quasi definito del tutto. Ma, se la cessione dell’attaccante è una necessità anche per l’equilibrio della rosa, quella del difensore può essere al massimo un’occasione, ma solo alle cifre giuste. Nel caso di Koulibaly al momento il problema sono le offerte concrete. Il Manchester City incassa il no per Gimenez e punta Jules Koundé del Siviglia e Kalidou al momento non sembra essere una priorità. Sullo sfondo c’è il Paris Saint Germain a cui invece il difensore azzurro interessa eccome, ma i francesi devono prima risolvere i problemi di liquidità.

Calciomercato Napoli: i casi Koulibaly, Milik e le cessioni da completare

Il Napoli aspetta, ha in pugno Sokratis e Senesi e aspetta di capire per chi fra Maksimovic e Koulibaly l’agente Ramadani porterà un’offerta convincente. Altrimenti in difesa potrebbe restare tutto così ed eventualmente si lavorerà su altri reparti. Da completare altre cessioni come Ounas e Younes ma anche Ghoulam e Milik. Il polacco ha visto sfumare la possibilità di andare alla Roma e gli resta solo la Premier League. E’ forte l’interesse del Tottenham, tornato dopo mesi sulle sue tracce. Per quanto riguarda l’esterno offensivo algerino, c’è in lizza il Cagliari. Il calciatore avrà ancora un’altra chance in Serie A. Anche Amin può restare in Italia: su di lui c’è l’Hellas Verona.

Calciomercato Napoli, gli obiettivi in entrata

Completate le vendite, si interverrà a centrocampo e, se è il caso, sull’esterno basso a sinistra. In mezzo resta l’obiettivo Veretout, ma va convinta la Roma e soprattutto vanno completate le cessioni giuste. Poi se esce Ghoulam arriverà un terzino sinistro, con Karbownik sempre nel mirino, e infine l’esterno offensivo. Piace sempre Boga, ma il Sassuolo spara altissimo, l’alternativa resta Deulofeu. Un piano B ma comunque un obiettivo per dare a Gattuso un ventaglio di soluzioni da prima della classe.

