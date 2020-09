Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Osimhen alla prima da titolare?

Napoli-Genoa, le probabili formazioni: scalpita Osimhen che potrebbe prendere il posto di Mertens, si rivedono Mario Rui e Meret. Stessi 11 per il Genoa

Gennaro Gattuso ora pensa al Genoa. Formazione simile a quella di Parma con qualche variazione: possibile l’esordio stagionale di Meret in porta e il ritorno di Mario Rui a sinistra al posto di Elsed Hysaj, mentre in avanti guadagna posizioni Osimhen. Sarebbe lui la punta centrale, supportato da Hirving Lozano e Lorenzo Insigne. Verso il riposo dunque Dries Mertens, autore del primo gol stagionale del Napoli contro il Parma.

Gli uomini di Maran invece arrivano dal roboante 4-1 casalingo inflitto al neopromosso Crotone. Squadra che vince non si cambia dice un vecchio ma sempre attuale detto, ed ecco che il tecnico del Genoa potrebbe schierare contro gli azzurri gli stessi 11 della prima giornata. Ancora spazio dunque per Mattia Destro al fianco di Goran Pandev, entrambi a segno contro il Crotone, per una coppia d’attacco tutta ex Inter. Verso la seconda panchina dunque Lasse Schone, scalzato nel ruolo da titolare da Badelj.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Genoa, gara valida per la 2° giornata di Serie A TIM in programma domenica 27 settembre alle ore 15.00:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Pandev. All. Maran