Mattia Perin, il portiere titolare del Genoa, salterà il match contro il Napoli: è risultato positivo al Covid-19. Pronto a scendere in campo il suo sostituto.

Niente trasferta per Mattia Perin. Il portiere del Genoa è positivo al Coronavirus e salterà il match di domani contro il Napoli, in programma alle ore 15.00 al San Paolo. Il tecnico rossoblu ha dichiarato in conferenza stampa che il suo giocatore non si è allenato a causa di qualche linea di febbre. L’esito dei tamponi di questa mattina ha confermato che Mattia ha contratto il virus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Genoa, storia di un gemellaggio: dalla salvezza alla promozione

Napoli-Genoa, Perin positivo al Covid: ulteriori tamponi per i rossoblu

Il giocatore risultava febbricitante già da ieri, tant’è che non ha svolto la rifinitura con i compagni questa mattina. E’ già in isolamento e, oltre a saltare il match contro gli azzurri, non sarà disponibile per almeno 15 giorni. Mattia tornerà a disposizione dei rossoblu dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Dunque, il Genoa dovrà fare a meno del suo portiere titolare, e al posto di Perin ci sarà Marchetti, come annunciato da mister Maran: “Ho grande fiducia in lui. Non gioca da molto tempo, sarà uno stimolo in più”.

Intanto, la squadra in giornata si sottoporrà ad altri test anti-Covid per accertare la negatività di tutto il gruppo. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la partenza verso Napoli slitterà di qualche ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Genoa, le probabili formazioni