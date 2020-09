Infortunio Insigne, niente Juve-Napoli: condizioni e tempi di recupero

Il Napoli ha comunicato l’entità dell’infortunio subito da Lorenzo Insigne contro il Genoa: ecco i tempi di recupero del capitano azzurro.

Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il responso degli esami a cui si è sottoposto Lorenzo Insigne ha dato il suo esito e, naturalmente, non sono buone notizie. Già durante la partita, quando è stato costretto ad uscire dal campo, Il capitano azzurro aveva mostrato tutto il fastidio per un infortunio che sembrava piuttosto grave. E in effetti è proprio così: i tempi di recupero per un infortunio del genere sono stimati intorno ai 25 giorni, quindi circa un mese. Salterà sicuramente la Juve – sempre che si giochi regolarmente – salterà la Nazionale e quasi sicuramente anche la sfida con l’Atalanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, terza giornata di Serie A a rischio rinvio: ritorna l’idea playoff

Insigne, quando torna disponibile per Gattuso: i tempi di recupero dall’infortunio

Insigne potrebbe saltare anche la prima partita europea della stagione programmata al 22 ottobre. Gattuso potrebbe ritrovarlo per il derby col Benevento, previsto il prossimo 25 ottobre, ma è possibile che decida di non rischiarlo per ritrovarlo quindi il 1 novembre contro il Sassuolo o al limite l’8 a Bologna. Lorenzo farà di tutto per esserci contro le Streghe, contro suo fratello Roberto. Un derby nel derby, al quale non vorrà mancare.

Una tegola che non ci voleva per il capitano, mentre non dovrebbero esserci difficoltà per recuperare Kostas Manolas. Il difensore è uscito tra il primo e il secondo tempo in Napoli-Genoa. Il problema alla zona lombare sarà smaltito per fine settimana e il greco potrà occupare quasi sicuramente il suo posto in campo contro la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juve-Napoli, il primo esame e la grande occasione