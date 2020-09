Offerta dello Spartak Mosca per Hysaj: la risposta del Napoli

Elseid Hysaj è molto richiesto, soprattutto all’estero: l’ultima offerta arrivata è dello Spartak Mosca, il Napoli ha già dato la sua risposta.

In questo primissimo scorcio di campionato che ha sorriso al Napoli con due successi in altrettante partite, c’è un giocatore che ha saputo conquistarsi la fiducia di Gattuso nonostante abbia da mesi le valigie sempre in mano: Elseid Hysaj è, finora, stato impiegato nell’undici titolare da cui difficilmente uscirà, in virtù di un rendimento più che sufficiente e meritevole di altre possibilità. Situazione che un po’ stona con il quadro contrattuale dell’albanese che, il 30 giugno 2021, vedrà scadere il suo rapporto con il club azzurro.

Nove mesi esatti per trovare un altro accordo e sancire un prolungamento inaspettato fino a poche settimane fa, probabilmente l’epilogo preferito da Gattuso che con Hysaj ha trovato un elemento affidabile sulla fascia sinistra difensiva, su cui puntare anche in ottica futura. Eppure le richieste per il terzino albanese non si fanno attendere: l’ultima arriva dalla Russia e, più precisamente, dallo Spartak Mosca allenato da Domenico Tedesco. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis è giunta una proposta di 7 milioni di euro che, il presidente partenopeo, ha gentilmente rimandato al mittente ritenendola assolutamente inaccettabile e non in linea con le qualità espresse da Hysaj.

Hysaj-Napoli, occhio al colpo di scena

Attenzione però, perché alla fine potremmo assistere ad un colpo di scena in piena regola: il quotidiano romano, infatti, spiega anche come il Napoli sia ben disposto a rinnovare il contratto di Hysaj, magari anche dopo il 5 ottobre che è la data prefissata della fine della sessione estiva del calciomercato. Non è un mistero che al calciatore sia stato offerto un nuovo accordo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio, finora rimasto in stand-by. Ma nei prossimi giorni tutto potrebbe cambiare in maniera sorprendente.