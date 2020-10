Europa League, Napoli in prima fascia: chi evitare al sorteggio dei gironi

Il Napoli e la Roma sono in prima fascia, mentre il Milan in terza: oggi il sorteggio dei gironi di Europa League. Ecco dove sarà visibile l’evento in diretta tv e streaming.

Tutto pronto per il sorteggio dei gironi di Europa League. Ieri sera si è completato il quadro completo delle partecipanti alla prossima stagione della seconda competizione d’Europa, che quest’anno vede coinvolto anche il Napoli. Gli azzurri, per aver vinto la Coppa Italia, sono una delle due squadre italiane qualificate già in automatico alla fase a gironi. L’altra è la Roma, per il piazzamento in campionato, mentre il Milan ha dovuto battere il Rio Ave in una gara finita solo dopo 24 calci di rigori. Il sorteggio previsto per la giornata di oggi a Nyon a partire dalle ore 13. Napoli e Roma saranno sicuramente teste di serie, mentre il Milan sarà in terza fascia ma, naturalmente, senza possibilità di sorteggiare le altre italiane. Oltre ai rossoneri, fra le squadre che hanno passato i playoff ci sono anche altre blasonate. Su tutte il Tottenham, passato in prima fascia, il PSV Eindhoven, il Celtic e i Rangers. Fuori dal torneo Wolfsburg, Basilea, Sporting e Galatasaray.

Europa League, Napoli e Roma in prima fascia, Milan in terza: i pericoli da evitare al sorteggio dei gironi

Gli azzurri avranno la possibilità di essere le favorite all’interno del proprio gruppo, ma ci sono diverse insidie da evitare. Alcuni club qualificati grazie ai piazzamenti dei propri campionati possono rivelarsi avversari complicati da battere. Naturalmente, su 48 squadre, ci sarà la possibilità di pescare anche un girone abbordabile. In seconda fascia sarebbero da evitare lo Stella Rossa, già avversaria in Champions, il Real Sociedad o il temibile Leicester. Dalla terza boule c’è il pericolo Hoffenheim e qualche trasferta scomoda come Molde o Cluj. Infine, in quarta fascia ci sono le due francesi Nizza e Lille, la ex squadra di Osimhen.

Di seguito le 48 qualificate ai gironi di Europa League.

Fascia 1

Arsenal (ENG)

Tottenham Hotspur (ENG)

Roma (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Leverkusen (GER)

Villarreal (ESP)

CSKA Moskva (RUS)

Braga (POR)

Gent (BEL)

PSV Eindhoven (NED)

Celtic (SCO)

Fascia 2

GNK Dinamo (CRO)

Sparta Praha (CZE)

Slavia Praha (CZE)

Ludogorets (BUL)

Young Boys (SUI)

Crvena zvezda (SRB)

Rapid Wien (AUT)

Leicester (ENG)

Qarabağ (AZE)

PAOK (GRE)

Standard Liège (BEL)

Real Sociedad (ESP)

Fascia 3

Granada (ESP)

AC Milan (ITA)

AZ Alkmaar (NED)

Feyenoord (NED)

AEK Athens (GRE)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Rangers (SCO)

Molde (NOR)

Hoffenheim (GER)

LASK (AUT)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

CFR Cluj (ROU)

Fascia 4

Zorya Luhansk (UKR)

LOSC (FRA)

Nice (FRA)

Rijeka (CRO)

Dundalk (IRL)

Slovan Liberec (SVK)

Royal Antwerp (BEL)

Lech Poznań (POL)

Sivasspor (TUR)

Wolfsberg (AUT)

Omonoia (CYP)

CSKA-Sofia (BUL)

Dove vedere i sorteggi dei gironi di Europa League in tv

L’evento è in programma oggi alle 13.00 a Nyon, in Svizzera. Sarà possibile seguire in diretta il sorteggio sui canali di Sky Sport 24 e Sky Football con il collegamento in studio alle ore 12.45.

Inoltre, sarà possibile vedere l’evento anche in streaming attraverso l’applicazione di Sky Go o su Now Tv.

