Il Napoli è stato inserito in prima fascia nei sorteggi del girone di Europa League e sarà protagonista assoluta del torneo: ecco le sue avversarie.

A Nyon si presentano ben tre italiane ai sorteggi del girone di Europa League. Tra le protagoniste del torneo c’è anche il Napoli, che grazie alla conquista della Coppa Italia ha evitato i preliminari. Gli azzurri hanno tutte le carte a disposizione per andare lontano nella competizione, ma non bisognerà sottovalutare le avversarie e sarà anche molto difficile saper gestire le forze tra campionato ed Europa League. La finale del 2021 si disputerà al Gdańsk Stadium in Polonia, stadio che avrebbe dovuto ospitare l’atto conclusivo della scorsa stagione.

La squadra di Gattuso è tra le prime ad essere pescata, grazie al suo posizionamento in prima fascia.

Europa League, Napoli nel gruppo F con la Real Sociedad, AZ e Rijeka

Ciro Ferrara, vincitore della Coppa Uefa con la maglia azzurra nel 1989, è stato invitato dalla Uefa per sorteggiare le squadre dalle urne. La prima squadra ad esser stata pescata è la Roma inserita nel gruppo A. Il Napoli è stato sorteggiato nel gruppo F. Nella seconda urna è stata pescata la Real Sociedad nel gruppo degli azzurri, nella terza è toccato all’ AZ Alkmaar. Evitato il Lille, inserito nel gruppo del Milan. La quarta squadra che completa il girone F è il Rijeka.

Ecco le altre italiane:

Nel gruppo A: Roma, Young Boys, Cluj e CSKA Sofia

Nel gruppo H: Celtic, Sparta Praga, Milan e Lille

Quest’anno il torneo partirà con qualche settimana di ritardo a causa della sospensione dei campionati nazionali per la diffusione del Coronavirus. Ciò ha causato la distanza ridotta tra una giornata e l’altra di Europa League. Infatti, le partite si giocheranno ogni sette giorni, tranne tra la terza e la quarta giornata, nella quale ci sarà la sosta per i match delle Nazionali. Ecco le partite della fase a girone:

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020

