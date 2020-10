E’ fatta per Bakayoko al Napoli: le cifre dell’affare col Chelsea

Tiemoué Bakayoko sarà presto un giocatore del Napoli: manca soltanto l’ufficialità per far sì che il francese riabbracci Gennaro Gattuso.

Un mese esatto a cercare un centrocampista che sostituisse Allan e poi il Napoli piazza il colpo giusto. Un colpo che arriva con un blitz fulmineo degli azzurri su un calciatore che era cercato da diverse big europee. Tiemoué Bakayoko sta per diventare un calciatore del Napoli e lo sarà presto, dopo aver superato anche le visite mediche nella tarda mattinata di domenica, a Villa Stuart. Trattativa lampo, prestito secco da 2 milioni di euro senza diritto né obbligo di riscatto e due terzi dell’ingaggio pagati dal club londinese. Un affarone, se consideriamo che si tratta di un calciatore di respiro internazionale richiesto espressamente da Gattuso, che lo ha già allenato al Milan.

Preso nel 2017 dal Chelsea, che sborsa ben 40 milioni per strapparlo al Monaco, Bakayoko in maglia ‘blue’ non è mai stato realmente decisivo. Dopo un anno in chiaroscuro il prestito al Milan ed è lì che conosce mister Gattuso. Inizio parecchio in sordina, critiche a lui e alla squadra ma poi pian piano il centrocampista francese recupera il posto da titolare e non lo lascia più, diventando imprescindibile nella mediana milanista e segnando anche un goal nel derby con l’Inter. Un’esperienza positiva che dura solo un anno perché il Milan decide di non sborsare i 35 milioni necessari per il diritto di riscatto. Gattuso l’avrebbe riconfermato a peso d’oro ma va via anche lui, perciò Bakayoko ritorna al Chelsea che subito lo presta al Monaco, poi l’ennesimo ritorno al Chelsea che ha provato per tutta l’estate a cederlo. Ci è riuscito col Napoli, che trova in lui il tassello perfetto per completare la mediana, adatto sia in un centrocampo a 3 che a 2 elementi.

Bakayoko sarà l’ultima operazione di mercato del Napoli?

Origini ivoriane, nato a Parigi il 17 agosto del 1994, Bakayoko è il classico centrocampista di sostanza, dal fisico imponente e bravo a recuperare palloni. Potrebbe essere lui l’ultimo innesto del mercato del Napoli, il resto dipenderà dalle cessioni. Younes è ufficiale all’Eintracht, si lavora sulla possibile cessione di Malcuit che aprirebbe ad un ritorno di fiamma per Karbownik. Resta in piedi il caso Milik, col Tottenham che è sfumato e la Fiorentina che non affonda il colpo. Il rischio che l’attaccante polacco resti in squadra fino alla scadenza del contratto è sempre più concreto.