Ultimo giorno di calciomercato: tutti gli affari in Serie A

Oggi è l’ultimo giorno del calciomercato, il Napoli chiude con l’acquisto di Bakayoko. Juventus vicina a Chiesa, Callejon alla Fiorentina.

Dopo settimane di trattative il calciomercato chiude i battenti. In attesa di riaprirli tra pochi mesi. Tanti gli affari già conclusi, seppure spesso con la formula del prestito. E tanti quelli che potrebbero concludersi proprio nelle ultimissime ore al termine di trattative serrate o con accordi lampo.

Ultimo giorno di calciomercato: il Napoli chiude con Bakayoko

Il Napoli ad esempio accoglie il nuovo centrocampista: dal Chelsea arriva in prestito Bakayoko, già allenato da Gattuso al Milan e perfetto per il 4-2-3-1 utilizzato dal tecnico nelle prime giornate di campionato. Niente da fare invece per il tanto atteso terzino sinistro dato che il Napoli non è riuscito a piazzare Ghoulam. Resta al Napoli anche Koulibaly per il quale non sono arrivate offerte capaci di convincere De Laurentiis a lasciarlo partire. In difesa dunque l’unico nuovo acquisto sarà Rrahmani. Il colpo è senza dubbio Victor Osimhen, subito al centro del progetto. Mentre il vice-Callejon alla fine potrebbe essere Lozano. In uscita resta Ounas, da risolvere infine il nodo Maksimovic il cui contratto scade nel 2021.

Le altre: Chiesa alla Juve, un difensore per il Milan

L’ultimo botto del calciomercato dovrebbe piazzarlo la Juventus che, dopo aver sistemato Rugani e De Sciglio in Ligue 1, rimanda Douglas Costa al Bayern Monaco in prestito secco e chiude con la Fiorentina per Federico Chiesa. I viola lo sostituiranno con l’ex azzurro Callejon ma cercano anche un altro attaccante: il sogno è Milik, che però avrebbe già rifiutato la destinazione e a questo punto verrà definitivamente messo fuori rosa dal Napoli. Il Milan invece dopo aver ufficializzato Dalot cerca un difensore: l’obiettivo è Kabak dello Schalke, l’alternativa è l’ex giallorosso Rudiger. La Roma lavorerà fino all’ultimo sul ritorno di Smalling dal Manchester United su precisa richiesta di Fonseca e intanto cede Kluivert al Lipsia. Non sono previsti acquisti last-minute per la Lazio. Kalinic tornerà in Italia per vestire la maglia del Verona, che ha battuto al fotofinish il Torino.