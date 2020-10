Luperto lascia il Napoli: giocherà ancora in Serie A

Sebastiano Luperto saluta il Napoli: definita la formula del trasferimento del difensore cresciuto nelle giovanili azzurre.

La difesa del Napoli avrà presto un interprete in meno: è praticamente fatta per la cessione di Sebastiano Luperto, 24enne cresciuto nelle giovanili azzurre. Come riportato da ‘Sportitalia’, il suo imminente futuro sarà al Crotone: c’è l’accordo tra le due società per il trasferimento in prestito oneroso del giocatore, al Napoli andranno 500mila euro. Si tratta di un prestito senza alcun diritto od obbligo di riscatto, il che significa che Luperto tornerà a disposizione di Gattuso nella stagione 2021/2022 per provare a giocarsi un posto da titolare nel 4-2-3-1 del tecnico calabrese.

Proprio la folta concorrenza nel reparto arretrato ha convinto Luperto a fare le valigie per raggiungere Giovanni Stroppa, che lo ha voluto per rinforzare la linea a tre difensiva che in queste prime giornate di campionato è già stata perforata dieci volte. Al Crotone avrà più possibilità e meno pressioni, seppur gli obiettivi delle due squadre siano completamente opposti. Alla fine sono rimasti sia Koulibaly che Maksimovic e questo ‘dettaglio’ si è rivelato decisivo per far sì che il matrimonio tra Luperto e il Crotone abbia il lieto fine.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E’ fatta per Bakayoko al Napoli: le cifre dell’affare

Al Napoli poco spazio per Luperto: con Ancelotti il maggiore impiego

La storia tra il Napoli e Luperto ha inizio nel 2013 con l’approdo nella squadra Primavera mentre, due anni più tardi, c’è l’esordio in Serie A concessogli dall’allora tecnico Rafa Benitez. Nel 2016 la cessione in prestito alla Pro Vercelli, l’anno seguente quella all’Empoli, culminata con la promozione in massima serie dei toscani. Nel 2018 fa ritorno in azzurro dove Carlo Ancelotti decide di mantenerlo in rosa: durante la prima stagione con il tecnico di Reggiolo in panchina, Luperto colleziona un totale di 15 apparizioni, a cui si aggiungono le 12 dell’annata scorsa.