Juve-Napoli si gioca? Spunta la prima data utile per il recupero

Il Giudice Sportivo deciderà la prossima settimana in merito a Juve-Napoli: in caso di disputa, c’è già una data papabile per il recupero.

Si gioca, non si gioca, forse si gioca: su Juve-Napoli si è detto tutto e di più, ma la sentenza in merito alla partita che tanto discutere ha fatto negli ultimi giorni non è ancora ufficialmente arrivata. Il Giudice Sportivo si è preso un po’ di tempo in più per studiare le carte e avviare un supplemento d’indagine: per ora il risultato resta ‘sub iudice’ ma la sensazione, come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è che alla fine il big match dell’Allianz Stadium sarà recuperato. Il 3-0 a tavolino, infatti, avrebbe di fatto sbugiardato il provvedimento preso dall’Asl Napoli 1 e sarebbe già stato assegnato in assenza di dubbi che invece continuano a persistere.

Ma quando si dovrebbe recuperare Juve-Napoli? Difficile dirlo con certezza, visto il calendario abbastanza congestionato dei due club tra impegni di campionato e coppe europee, che non lasciano molti vuoti da poter colmare con la disputa della partita. L’eventuale calcio d’inizio potrebbe addirittura slittare al nuovo anno, precisamente al 13 gennaio 2021, data originariamente proposta per la finale di Supercoppa Italiana che vedrà sfidarsi proprio i bianconeri e gli azzurri.

Juve-Napoli ‘sub iudice’: mano leggera per gli azzurri?

Il verdetto emesso da Gerardo Mastrandrea è atteso per la prossima settimana e l’allungamento dei tempi lascia credere che si tratterà di una sentenza abbastanza articolata: alla fine il Napoli potrebbe essere punito con un punto di penalizzazione o con una semplice multa per non aver applicato in maniera corretta il protocollo stilato dalla FIGC in tandem con il Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Difficile, come già scritto, che si opti per il 3-0 a tavolino in favore della Juve.