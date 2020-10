Il monte ingaggi della Serie A: Napoli stabile, la Juve taglia

Cala il monte ingaggi della Serie A, tagliano drasticamente soprattutto Juventus, Roma e Milan. In controtendenza Napoli e Lazio.

Cura dimagrante anche in Serie A dove la già pesante crisi finanziaria degli ultimi anni è stata aggravata dall’emergenza Covid, come dimostrano i bilanci in forte rosso presentati nelle ultime settimane da Juventus, Inter, Milan e soprattutto Roma.

Monte ingaggi Serie A: tagliano Juve, Roma e Milan

Non a caso proprio tre di queste società sono quelle ad aver operato un drastico taglio del monte ingaggi rispetto alla stagione precedente. Secondo i dati riportati da ‘La Gazzetta dello Sport, la Juventus resta prima nella speciale classifica ma scende da 294 milioni lordi a ‘soli’ 236: addirittura 58 in meno. Anche il Milan ha operato una consistente riduzione dei costi passando da 115 milioni a 90. Taglia pure la Roma: da 125 milioni a 112. Scelte obbligate in tempi di vacche magre per tutti. Eppure non mancano le eccezioni.

Inter in controtendenza, cresce anche la Lazio

Una di queste è rappresentata dall’Inter che pur di centrare l’obiettivo Scudetto vede schizzare il monte ingaggi di 10 milioni di euro lordi, da 139 a 149. I nerazzurri restano così saldamente al secondo posto della classifica generale davanti a Roma e Napoli. La società di De Laurentiis passa da 103 a 105 milioni di euro lordi, monte ingaggi su cui pesa la mancata cessione di Milik e la conferma di Koulibaly. Crescono infine anche Lazio (+ 9 milioni di euro) e Atalanta che passa da 36 a 42,6 milioni, comunque lontanissima dalle prime posizioni. Tra le neo-promosse spicca decisamente il Benevento con un monte ingaggi da ben 32 milioni di euro lordi.

Gli ingaggi del Napoli: Koulibaly paperone

In casa Napoli l’ingaggio più alto resta quello di Koulibaly che percepisce sei milioni di euro all’anno, seguito da Insigne con 4.6 milioni. Subito dietro gli ultimi due colpi Lozano e Osimhen che guadagnano 4,5 milioni di euro netti a testa. Quindi ecco Manolas con 4 milioni, seguito da Zielinksi che dopo il recente rinnovo è salito a 3,5 milioni. E proprio gli eventuali rinnovi di Maksimovic e Fabian Ruiz, che attualmente percepiscono rispettivamente 1,2 e 1,5 milioni all’anno, potrebbero ulteriormente fare schizzare il monte ingaggi.

Di seguito la classifica completa della Serie A:

JUVENTUS 236*

INTER 149

ROMA 112

NAPOLI 105

MILAN 90

LAZIO 83

FIORENTINA 55

TORINO 51

CAGLIARI 46

BOLOGNA 43

ATALANTA 42,6

GENOA 41

SASSUOLO 35

PARMA 34

SAMPDORIA 34

BENEVENTO 32

UDINESE 31

VERONA 24

CROTONE 23

SPEZIA 22

* Milioni lordi

Gli ingaggi del Napoli:

Koulibaly 6

Insigne 4,6

Lozano 4,5

Osimhen 4,5

Manolas 4

Zielinski 3,5

Demme 2,5

Llorente 2,5

Milik 2,5

Ghoulam 2,4

Di Lorenzo 2,3

Politano 2,2

Mario Rui 2,1

Bakayoko 2

Lobotka 2

Petagna 1,8

Rrahamani 1,8

Hysaj 1,6

Elmas 1,5

Fabian Ruiz 1,5

Ospina 1,4

Maksimovic 1,2

Meret 1

Malcuit 0,8

Contini 0,3