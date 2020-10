Napoli, l’Atalanta e altre sei: il tour de force tra Serie A ed Europa League

Il calendario del Napoli è pieno di impegni a partire dalla sfida contro l’Atalanta, che apre una serie di match tra campionato ed Europa League.

Sgonfiata la bolla, dopo il via libera dell’ASL di Caserta, il Napoli termina l’isolamento. Sono stati giorni di apprensione, ansia e preoccupazioni. Ma allo stesso tempo, i calciatori hanno potuto recuperare energie, hanno potuto lavorare assieme ancora un altro po’, e Bakayoko si è potuto inserire sin da subito. Mentre si attende l’esito del Giudice Sportivo sulla vicenda Juventus-Napoli, Gattuso ha davanti a sé una serie di partite da preparare a cominciare da quella complicata di sabato pomeriggio contro l’Atalanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> De Luca: “Immaginate se…”, ora Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19

Calendario Napoli: sabato l’Atalanta, poi l’AZ e il derby con il Benevento

Il calendario è fitto di impegni. Questo si sapeva. Gattuso dovrà preparare sette match in circa 22 giorni, partendo dalla delicata sfida contro l’Atalanta in casa, ma con il fattore campo ormai diventato nullo. Gli azzurri molto probabilmente dovranno fare a meno di capitan Insigne, quasi sicuramente per la gara contro i nerazzurri. Il recupero è previsto tra la partita contro l’AZ, la prima di Europa League, e il derby regionale contro il Benevento. Lorenzo vorrà andare a tutti i costi al Vigorito, poiché ci sarà il duello familiare con il fratello Roberto.

Poi di seguito Real Sociedad, Sassuolo, Rijeka e Bologna. Il Napoli può contare su una rosa lunga, equilibrata e competitiva. Non mancheranno le occasioni per vedere l’esordio dal primo minuto di Andrea Petagna, Tiemoué Bakayoko e Amir Rrahmani. Sarà classica l’alternanza tra i pali tra Meret e Ospina, ormai diventata quasi una certezza del Napoli di Gattuso. Un tour de force fino all’8 novembre, quando poi ci sarà un’altra sosta per gli impegni della Nazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calendario Napoli, tra Serie A ed Europa League: gli impegni degli azzurri