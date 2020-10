Napoli, Lozano verso la terza gara da titolare: l’importante prova dell’11

Hirving Lozano va verso la conquista della terza maglia da titolare consecutiva per la gara contro l’Atalanta: mai successo con Gattuso in panchina.

Contro l’Atalanta, il Napoli difficilmente riuscirà ad avere a disposizione Lorenzo Insigne, il quale nell’ultimo report di allenamento ha svolto lavoro in palestra. A prendere il suo posto ci penserà Lozano, che si sposterà dalla fascia destra a quella sinistra. Si è parlato tanto della posizione ideale in campo del Chucky, ora avrà modo di confrontarsi contro Hateboer, l’ottimo esterno nerazzurro. Dunque, Hirving non avrà vita facile su quella corsia e per lui sarà una sfida importante che dovrà cercare di portare a casa, per ripagare la fiducia del mister.

Napoli-Atalanta, Lozano: terza maglia consecutiva. La partita nella partita del Chucky

Questa potrà essere la terza gara da titolare consecutiva per Lozano. Non succedeva dal mese di Novembre dello scorso anno, quando in panchina c’era Carlo Ancelotti. Con l’arrivo di Gattuso le cose sono cambiate, il minutaggio dell’esterno messicano è diminuito notevolmente. Ma il lavoro, gli allenamenti e le buone prestazioni verso la fine della passata stagione, gli hanno fatto conquistare un’altra possibilità. Ora, il Chucky si gioca un’importante partita con la maglia azzurra, anche dal punto di vista personale. Ci si aspetta tanto, date le sue qualità tecniche e i suoi dribbling fulminanti. Contro un’Atalanta “contropiedista“, Hirving può sfoggiare la sua velocità ed essere una vera spina nel fianco.

Ma da lui, domani, si aspetta anche una solida gara difensiva. La squadra di Gasperini è brava ad attaccare con l’intero organico e a girare il pallone da una parte all’altra del campo molto rapidamente. Per questo motivo, i ripiegamenti difensivi degli esterni d’attacco saranno fondamentali. Lozano ha un doppio compito: confermare il suo ottimo inizio di stagione dal punto di vista offensivo e ripagare la fiducia di Gattuso.

