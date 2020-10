Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: occasione per Politano

Sabato pomeriggio si gioca Napoli-Atalanta, ecco le probabili formazioni: Gattuso conferma il 4-2-3-1, Politano sostituisce Insigne.

Venti giorni dopo il Napoli torna finalmente in campo contro l’Atalanta per la quarta giornata di Serie A con l’obiettivo di archiviare almeno per qualche ora le polemiche sulla gara non disputata contro la Juventus e la conseguente sconfitta a tavolino comminata dal Giudice Sportivo. In attesa, ovviamente, del ricorso in Appello ed eventualmente alla giustizia ordinaria.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Gattuso dovrà fare a meno dell’infortunato Insigne oltre che di Zielinski ed Elmas, entrambi colpiti dal coronavirus. Si va quindi verso la conferma del 4-2-3-1 col debutto dal 1′ dell’ultimo arrivato Bakayoko accanto a Fabian Ruiz. In difesa Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce. Davanti ancora Osimhen, alle sue spalle agiranno Mertens, Lozano e Politano.

Gasperini potrebbe ritrovare Ilicic, che però partirebbe dalla panchina. Dietro l’ex Zapata ci saranno Malinovskyi e il Papu Gomez. Romero e Toloi si giocano una maglia in difesa, Hateboer e Gosens esterni. Freuler leggermente favorito su Pasalic a centrocampo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming

Napoli-Atalanta si gioca sabato 17 ottobre alle ore 15.00, la gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per tutti gli abbonati Sky Napoli-Atalanta sarà a disposizione anche in diretta streaming tramite Sky Go. La gara infine sarà visibile in streaming anche su Now Tv, servizio online e on demand di Sky.