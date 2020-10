Juve-Napoli, De Laurentiis presenta il ricorso: le possibili date del rinvio

De Laurentiis presenta il ricorso alla Corte d’Appello Federale per il rinvio di Juve-Napoli: ma quando sarà possibile giocare questa partita.

La sentenza del Giudice Sportivo è un primo round, vinto più dalla Lega che dalla Juventus. Ce ne potrebbero essere altri. Il Napoli è pronto a presentare il ricorso alla Corte d’Appello federale, e in caso di responso negativo, la società sarà pronta a presentarne un altro al collegio di Garanzia del Coni. Sarà una battaglia legale che De Laurentiis vuole intraprendere e che non ha alcuna intenzione di perdere. Gli azzurri vogliono giocare quella partita, ma bisognerà attendere l’esito del ricorso e, nel caso, decidere tra le prime date utili per disputare il rinvio di Juve-Napoli. Il calendario fitto di impegni, però, assomiglia ad una pista di slalom: pieno di gare già inserite e con pochissime finestre disponibili. Ma soprattutto servirà una risposta rapida da parte della Corte d’Appello federale.

Juve-Napoli: se gli azzurri vincono il ricorso, quali sono le possibili date del rinvio?

Se il Napoli dovesse vincere il ricorso, la partita all’Allianz Stadium dovrà disputarsi. Sia i bianconeri che i partenopei hanno gli impegni europei che non lasciano molti spazi ad un possibile rinvio prima di dicembre. Ci sarebbe uno slot libero nell’ultima settimana del 2020, poco dopo Natale e prima della giornata 15 giornata che si disputerà il 3 gennaio 2021. O ancora, il match potrebbe essere inserito il 13 o il 20 gennaio, in concomitanza delle gare di Coppa Italia, che vedrà entrambe le squadre agli Ottavi di Finale.

Napoli e Juventus, però, dovranno ancora giocare la finale di Supercoppa. Non è stata decisa ancora la sede, né la data di questa partita. Il possibile inserimento di questa partita dopo gennaio, sarà legato al percorso in Champions ed Europa League dei due club. Il loro proseguimento nei tornei internazionali, escluderebbe altre finestre infrasettimanali per disputare la finale di Supercoppa e anche un eventuale rinvio della terza giornata di Serie (nel caso i tempi della sentenza dovessero essere molto lunghi). Al momento, l’unica data certa per rivedere in campo Juve e Napoli è nel giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio. Dunque, è possibile che il match d’andata possa giocarsi qualche settimana prima del ritorno al San Paolo.

