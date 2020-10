Napoli, si riparte contro l’Atalanta: bestia nera e miglior squadra del 2020

Il Napoli sfiderà l’Atalanta, con la quale ha perso cinque delle ultime dieci partite: la bestia nera degli azzurri.

Quando si dice uno spauracchio. Dopo le enormi polemiche a seguito di Juve-Napoli e dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli arriva bello carico alla prossima sfida di campionato. Carico e riposato, forse troppo, con più di 20 giorni senza calcio giocato. E l’avversario che gli si para davanti non poteva essere peggiore: l’Atalanta di Gasperini, letteralmente la squadra più forte dell’anno. Già, perché lo scudetto lo ha vinto la Juve, ma nell’anno solare 2020 i ragazzi terribili in nerazzurro staccano tutti. Juve compresa, che da gennaio a oggi ha fatto ben 11 punti in meno. Una sfida sorprendentemente impari contro una squadra in gran forma che ha iniziato alla grandissima anche questo campionato. 3 partite, 3 vittorie con 13 reti fatte e 5 subite. Solo il Milan in tutto quest’anno è riuscito a tenere il passo dell’Atalanta. Le altre, Napoli compreso, sono tutte molto più indietro.

Napoli, l’Atalanta bestia nera(azzurra): Gattuso deve sfatare il tabù

Una bestia nera per gli azzurri, che nelle ultime 10 con l’Atalanta ne hanno perse 5. Lo scorso luglio sono caduti a Bergamo dicendo addio ai sogni Champions. E prima ancora, lo scorso ottobre, subivano il colpo di grazia con il famoso 2-2 in quella che è stata forse la miglior performance del Napoli di Ancelotti. Insomma, un’avversaria davvero proibitiva. A Gattuso e alla rabbia dei suoi ragazzi il compito di sfatare un fastidioso tabù.

CLASSIFICA ANNO SOLARE 2020

ATALANTA 56

MILAN 54

INTER 47

LAZIO 46

JUVENTUS 45

NAPOLI 44

RETI FATTE NEL 2020

ATALANTA 68

INTER 55

MILAN 54

JUVENTUS 50

SASSUOLO 49

LAZIO 45

ROMA 47

NAPOLI 42

