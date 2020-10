Probabili formazioni Benevento-Napoli: rientra Insigne

Le probabili formazioni di Benevento-Napoli: Gattuso rilancia Insigne al posto di Politano, tornano Manolas e Bakayoko.

Il Napoli vuole dimenticare l’inaspettata sconfitta subita al debutto in Europa League contro l’AZ Alkmaar e per farlo cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato nel Derby campano, sul campo del Benevento. I sanniti hanno fin qui raccolto sei punti su dodici, frutto di due vittorie e altrettante sconfitte tra cui quella casalinga contro l’Inter.

Probabili formazioni Benevento-Napoli: Insigne per Politano

Gattuso confermerà il 4-2-3-1 visto nelle ultime settimane ma dovrebbero esserci quattro cambi rispetto alla gara di giovedì sera. In porta rientrerà Ospina, in difesa torna Manolas accanto a Koulibaly mentre a centrocampo si rivedrà Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz. La grande novità sarà soprattutto il ritorno da titolare di Insigne che potrebbe prendere il posto di Politano nei tre dietro Osimhen. Ancora out causa coronavirus Elmas e Zielinski.

Nelle file del Benevento potrebbe esserci l’altro Insigne, Roberto, che agirà alle spalle di Lapadula insieme a Caprari. La regia della squadra di Pippo Inzaghi verrà affidata a Schiattarella, con ai suoi lati Ionita e Dabo. Il grande ex della gara sarà Christian Maggio, per anni punto fermo e capitano del Napoli. Glik e Caldirola formeranno la coppia di centrali difensivi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Dove vedere Benevento-Napoli in tv e streaming

Benevento-Napoli, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15.00 allo stadio ‘Vigorito’, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.

La partita sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La partita Benevento-Napoli potrà essere vista dai clienti DAZN in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, o su smartphone e tablet scaricando la app.