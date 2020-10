Gattuso verso il rinnovo: ecco quando può arrivare la firma

Il rinnovo di Gennaro Gattuso non è più lontano come poteva sembrare: De Laurentiis spinge affinché il tecnico firmi in tempi brevi.

La sua voglia di Napoli non l’ha mai nascosta, limpida e visibile nella proverbiale grinta con cui dirige la squadra durante le partite: la scadenza del contratto di Gennaro Gattuso, fissata nel giugno 2021, resta un limite pericoloso entro cui agire per evitare che il rapporto si interrompa e che altre società ingolosiscano l’allenatore calabrese con una proposta economica più allettante. Il rinnovo è l’epilogo che il popolo partenopeo si aspetta di vedere e le recenti parole di Giuntoli non possono che tranquillizzare chi temeva una separazione improvvisa: il ds azzurro ha ammesso – nel prepartita di Napoli-AZ – come le parti siano in costante contatto per giungere alla fumata bianca e, a confermare tutte queste buone sensazioni, sono anche gli ultimi aggiornamenti provenienti dalle colonne di ‘Tuttosport’, a firma di Raffaele Auriemma.

Il prolungamento fino al 2023 diventa sempre più fattibile, così come l’adeguamento dell’ingaggio che passerebbe dagli attuali 1,4 a 2 milioni. Trattativa che lo stesso presidente De Laurentiis sta portando avanti in prima persona, a dimostrazione di quanto tenga al rinnovo del matrimonio con Gattuso, scelto tra lo scetticismo generale dopo l’addio di Carlo Ancelotti. La volontà del patron è chiara e farà di tutto affinché la firma arrivi prima di Natale, per chiudere una volta per tutte una vicenda trascinatasi senza una soluzione per fin troppo tempo.

Gattuso ‘vede’ il rinnovo: ma c’è un piccolo intoppo

Ad oggi possiamo tranquillamente affermare che il rinnovo si farà regolarmente e che non ci saranno colpi di scena nel futuro di Gattuso, sempre più a tinte azzurre. Eppure prima bisognerà aggirare un piccolo ostacolo relativo alla presenza nel contratto di alcune clausole volute da De Laurentiis: una volta sistemato anche questo aspetto – comunque di importanza secondaria – si potrà procedere con la fase finale della firma che i tifosi aspettano ormai da mesi.