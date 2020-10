Benevento-Napoli, non solo derby: la partita del cuore di Maggio

Benevento-Napoli sarà un match speciale per i campani ma anche per Maggio, che da ex capitano azzurro, incontrerà la prima volta i suoi ex compagni.

Nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare la professionalità che metteva in campo Christian Maggio. Un giocatore eccellente in quel Napoli che stava per emergere, soprattutto negli anni di Mazzarri. Ha continuato a giocare ad alti livelli anche con Benitez, raggiungendo la semifinale di Europa League indossando la fascia di capitano. L’arrivo di Sarri, invece, lo ha danneggiato e ha cominciato a veder sempre meno il campo. Addirittura, non gli fu concesso il tributo sperato all’ultima partita di campionato, che non valeva già nulla ai fini del risultato. Tuttavia, Maggio occupa il nono posto nella classifica all-time delle presenze con la maglia azzurra (308 presenze). E resterà per sempre nella storia del club.

Domani il derby campano Benevento-Napoli, sarà una partita speciale per Christian Maggio. Lui, da ex capitano azzurro, avrà l’occasione di partire nell’undici titolare e indosserà la fascia, che ormai è di sua appartenenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Probabili formazioni Benevento-Napoli: rientra Insigne

Benevento-Napoli, Maggio verso la presenza da titolare: non ha mai perso contro gli azzurri

I giallorossi, dopo il match di Serie A contro gli azzurri, dovranno scendere in campo per la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli mercoledì 28 ottobre. Per questa ragione, Christian Maggio potrebbe anche partire titolare e far rifiatare Foulon, con Letizia che si sposterebbe sulla fascia sinistra. Per l’ex terzino del Napoli sarà una partita del cuore, contro alcuni dei suoi ex compagni. Un match che ha un sapore speciale e che non avrà alcuna intenzione di perdere. Innanzitutto, nelle uniche due sfide in cui è sceso in campo, il Benevento ha perso. Tuttavia, Maggio ha un’ottimo score contro gli azzurri.

Christian nella sua carriera non ha mai perso contro i partenopei. Ha sfidato il Napoli 6 volte, con Sampdoria, Vicenza e Fiorentina. Il bottino segna tre vittorie e tre pareggi, con un gol.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gattuso verso il rinnovo: ecco quando può arrivare la firma