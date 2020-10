Real Sociedad-Napoli, Gattuso vara di nuovo le due punte? Le probabili

Real Sociedad-Napoli, possibile turno di riposo per Hirving Lozano, ma non è da escludere che Gattuso possa rilanciare Osimhen-Petagna in avanti

Una sfida tutt’altro che banale, contro una squadra che ha preso in contropiede tutta la Liga e si è piazzata momentaneamente al primo posto. La Real Sociedad non è una sorpresa ma un progetto concreto e spalmato negli anni, che quest’anno ha messo nel motore un gioiello che è tutto un programma: David Silva, basta il nome. Il bicampione d’Europa e Campione del Mondo è solo il nome di richiamo in una squadra piena zeppa di talenti, favorita del girone dopo la vittoria col Rijeka, insieme al Napoli che però adesso non può più sbagliare. Gattuso lo sa e per la sfida dell’Anoeta di San Sebastian, rigorosamente a porte chiuse, prepara la formazione migliore possibile. In porta ci sarà David Ospina mentre in difesa stavolta potrebbe rifiatare Di Lorenzo, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. Al centro Manolas e Koulibaly, ma attenzione all’opzione Maksimovic. A centrocampo dubbio Bakayoko, ma se ha smaltito l’infortunio alla fine dovrebbe comporre la mediana con Fabiàn Ruiz, altrimenti spazio a uno fra Demme e Lobotka. Davanti potrebbe rifiatare Lozano, con Politano e Insigne ai lati e una doppia soluzione in mezzo. Mertens-Osimhen-Petagna: possibile ci siano i primi due, ma attenzione alla soluzione a due punte centrali, quella che ha sbaragliato anche il Benevento.

Tornano nella lista dei convocati sia Elmas che Zielinski, guariti dal Covid-19. Ecco l’elenco completo: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.

Real Sociedad-Napoli, le probabili formazioni

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni per Real Sociedad-Napoli:

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz; David Silva, Guevara, Merino; Januzaj, Willian José, Oyarzabal

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Insigne, Mertens, Politano; Osimhen