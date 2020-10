Primavera Napoli, 7 positivi al Covid nel gruppo squadra: tutti in isolamento

La Primavera del Napoli deve fare i conti con i casi Covid: sono 7 i soggetti positivi e tutto il gruppo squadra è in isolamento.

Lo scorso weekend, la Lega Serie B ha disposto il rinvio della gara tra Reggina-Napoli valida per la terza giornata del girone B di Primavera 2. Il motivo non era stato annunciato, ma il Napoli aveva già reso noto che uno dei suoi ragazzi aveva contratto il virus dopo la prima gara di campionato. Oggi, a seguito degli esiti dei tamponi, il Napoli ha comunicato di aver rilevato “6 soggetti positivi al Coronavirus, oltre ad una positività già riscontrata in precedenza“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> De Laurentiis, la priorità è il rinnovo di Gattuso: le basi dell’accordo

Primavera Napoli, scoppia il focolaio: 7 positivi al Covid, gruppo in isolamento

Tutto il gruppo squadra è in isolamento domiciliare già da 11 giorni, visto che era stato riscontrato un caso positivo già in un primo ciclo di tamponi. Passati i giorni di quarantena fiduciaria, era necessario capire se ci fossero altri nuovi giocatori o collaboratori dello staff infetti. Purtroppo, è un vero e proprio focolaio quello scoppiato nella Primavera del Napoli. In totale sono ben 7 le persone con il Covid-19.

Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 28, 2020

Fino a questo punto, il Napoli ha giocato solo una gara della Primavera 2. L’unica partita disputata dai ragazzi di mister Cascione è stata contro il Lecce nella prima giornata di campionato, persa 4-1. Le successive gare contro Pescara e Reggina sono state rinviate, e probabilmente anche il prossimo match contro il Pisa in programma il 31 ottobre verrà posticipato. I giovani azzurri non si allenano da più di 10 giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Insigne-Napoli, amore infinito: pronto il contratto a vita