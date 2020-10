Probabili formazioni Real Sociedad-Napoli: sorpresa in attacco?

Seconda giornata di Europa League per il Napoli che non può più fallire sul campo della Real Sociedad. Ecco le probabili formazioni.

Una sfida da affrontare con grande applicazione, contro una squadra che ha qualità, gioco e cattiveria. Così Gennaro Gattuso ha definito la Real Sociedad in conferenza stampa e ha perfettamente ragione. Del resto lo dicono i numeri: i baschi sono primi in classifica nella Liga degli squali Real Madrid, Atletico e Barcellona e non certo per caso. Una squadra che porta avanti un progetto riconoscibile e riconosciuto contro la quale non si può sbagliare, vista anche la sconfitta interna con l’AZ Alkmaar.

Real Sociedad-Napoli, Petagna dal 1′?

E così, un po’ per turnover un po’ per necessità tattiche, mister Gattuso sembra orientato a schierare un centrocampista in più per contrastare il 4-1-4-1 degli spagnoli. In porta ci sarà Ospina, in difesa Hysaj e Mario Rui con due fra Manolas, Koulibaly e Maksimovic al centro della difesa. In mezzo al campo Lobotka insidia Bakayoko e Demme, davanti dovrebbe riposare Lozano e lasciare spazio sulle fasce a Politano e Lorenzo Insigne. Come punta centrale sono in 3 per un posto: il favorito al momento sembra Andrea Petagna, che dopo il goal al Benevento scalpita e vuole dimostrare che lì davanti può giocarsela anche lui.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Guevara; Portu, David Silva, Merino, Oyarzabal; Willian José.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Fabiàn, Insigne; Petagna.