Rijeka-Napoli, le probabili: dubbio Insigne per Gattuso

Il Napoli vola in Croazia per affrontare il Rijeka nella terza giornata di Europa League: qualche dubbio da sciogliere per Gattuso.

La vittoria esterna a domicilio della Real Sociedad ha un peso specifico enorme nell’economia del girone di Europa League per il Napoli, la cui sconfitta all’esordio con l’AZ Alkmaar rischiava di complicare maledettamente il discorso qualificazione. Il blitz spagnolo ha invece rimesso le cose a posto prima del doppio confronto con il Rijeka: primo round in Croazia, secondo al ‘San Paolo’ il 26 novembre. Una ghiotta opportunità per gli azzurri di macinare gioco e punti, fieno in cascina utile per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Sottovalutare il Rijeka sarebbe, però, un peccato mortale: chiedere per informazioni proprio a Gennaro Gattuso che nel 2017, alla guida del Milan, conobbe il sapore della sconfitta a Fiume in un match comunque ininfluente ai fini della vittoria del girone, ottenuta con una giornata d’anticipo. Il tecnico calabrese si affiderà ad un turnover moderato e per nulla esagerato: tra i pali dovrebbe toccare nuovamente ad Ospina, in difesa si va verso l’esclusione di Manolas che potrebbe rifiatare per fare spazio a Maksimovic in coppia con Koulibaly. Turno di riposo anche per Di Lorenzo sulla fascia destra. Demme e Bakayoko agiranno da frangiflutti davanti al reparto difensivo. In avanti Lobotka potrebbe essere riproposto nel ruolo di trequartista centrale come si è già visto a San Sebastian, con Politano e Lozano ad imperversare sulle corsie laterali alle spalle di Petagna, punta di riferimento del 4-2-3-1. Panchina in vista per Mertens e soprattutto Insigne: il capitano è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra e risulta tra i convocati, ma un suo impiego dal primo minuto non sembra attuabile. Probabile che Gattuso lo faccia partire dalla panchina per inserirlo a gara in corso qualora si presentasse l’occasione. Out Osimhen, squalificato per un turno dopo il rosso rimediato in Spagna.

Rijeka-Napoli, le probabili formazioni

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic. All. Rožman

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna. All. Gattuso