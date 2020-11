Ricorso Juve-Napoli, la sentenza che non c’è: quando ci sarà il verdetto

Il Napoli non ha ancora conosciuto l’esito della sentenza per il ricorso sul match perso contro la Juve a tavolino lo scorso 4 ottobre: le tempistiche del verdetto.

Era stato molto ottimista Mattia Grassani, che aveva previsto una sentenza in giornata dopo il dibattimento alla prima sezione del Tribunale sportivo d’Appello della Figc. In realtà il dibattimento è durato un paio d’ore, ma la sentenza è slittata a data da destinarsi vista la particolarità della situazione. Venerdì, se tutto va bene, dovrebbe esserci la risposta che potrebbe ridare al Napoli il punto di penalizzazione e annullare il 3-0 a tavolino per la Juve. Ma non sarà semplice vincere il ricorso, anche se la Juventus non si è costituita in giudizio.

Ricorso Juve-Napoli, sentenza rinviata: caso complesso, spunta blocco di altre ASL

Il Napoli ha ribadito la sua posizione, presentando la documentazione che racchiude la comunicazione tra il club e la Asl Napoli 1, intervenuta per bloccare la squadra in partenza per Torino. Si punta ancora sull’operatività del veto dell’ASL fin dal sabato e si cercherà di confutare il concetto, espresso dal Giudice Sportivo, per il quale il Napoli nel primo pomeriggio di Domenica sarebbe stato impossibilitato a raggiungere lo Stadium, come dimostrato anche dalla partenza tardiva per Bologna.

Potrebbe far gioco al Napoli anche il caos generato dalle ASL locali che hanno bloccato i convocati in Nazionale di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo. La situazione, appunto, è delicata e per questo il giudizio slitta ai prossimi giorni.

