Gattuso, il rinnovo senza clausola: come si è convinto De Laurentiis

L’ultima investitura è arrivata dal maestro Carlo Ancelotti, che gli ha fatto i complimenti per il lavoro svolto a Napoli dove a lui in realtà non è andata poi così bene. Ma soprattutto Gennaro Gattuso ha convinto il Napoli e per questo si continua a lavorare su un rinnovo non semplice, con gli ultimi scogli da superare. L’accordo economico tutto sommato c’è, resta la distanza sui dettagli e sulla volontà di blindare l’allenatore con una clausola che lui proprio non vuole accettare.

Gattuso, De Laurentiis può accettare il rinnovo senza clausola: i motivi

La sosta potrebbe essere importante per definire questa situazione senza lo stress della partita imminente e senza più impedimenti per sedersi a tavolino e definire una situazione che va sicuramente definita in tempi brevi. Il giudizio sul lavoro di Gattuso è condizionato – ovviamente in positivo – dai risultati del presente ma anche dal modo in cui è riuscito a raddrizzare una barca alla deriva giusto 11 mesi fa. Da lì in poi è stata una lenta risalita, culminata con la conquista della Coppa Italia a coronare un percorso di rinascita. Poi i primi mesi di questa stagione, con il ritiro di Castel Di Sangro, il cambio modulo e un progetto che ha assunto sempre più le sembianze di una sua creatura, con calciatori scelti personalmente e posizionati in un sistema di gioco che già inizia a produrre risultati. Le premesse giuste per aprire un nuovo ciclo e per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Un ciclo che può durare almeno altri 3 anni, fino al 2023, con un sostanziale aumento dello stipendio. Gattuso ha anche fatto breccia nel cuore dei tifosi azzurri, e per questo è attesa la fumata bianca.

