Le condizioni di Osimhen dopo l’esito degli esami svolti a Villa Stuart: l’attaccante del Napoli ha riportato una lussazione alla spalla.

Il peggio è scongiurato ma Victor Osimhen non sarà in campo contro il Milan. Questo, in estrema sintesi, il verdetto sulle condizioni dell’attaccante dopo l’infortunio alla spalla rimediato qualche giorno fa con la Nigeria dal numero 9 del Napoli.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emergenza Napoli: out anche Hysaj e Ospina

Le condizioni di Osimhen: l’esito degli esami

Osimhen, sbarcato finalmente in Italia, si è sottoposto a più accurati esami nella clinica romana Villa Stuart dove la visita specialistica del professor Castagna ha confermato una “lussazione anteriore alla spalla destra”. L’attaccante ha quindi immediatamente cominciato la fisioterapia e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente. Osimhen dovrà quindi restare a riposo almeno qualche giorno e salterà sicuramente sia il big match di campionato contro il Milan che la gara di Europa League contro il Rijeka. La speranza di Gattuso è quella di riavere il suo bomber a disposizione già a fine mese ma molto dipende da come risponderà la spalla. Scongiurato il rischio di un’operazione che avrebbe obbligato Osimhen a uno stop di parecchi mesi.

Osimhen ko: tocca a Mertens e Petagna

Osimhen si è infortunato il 13 novembre durante il secondo tempo di Nigeria–Sierra Leone quando, dopo uno scontro di gioco, era rimasto a terra molto dolorante tenendosi la spalla ed uscendo dal campo in barella. Dopo qualche ora di apprensione però lo stesso attaccante aveva tranquillizzato il Napoli ed i primi esami svolti in Nigeria aveva escluso fratture. Nelle prossime due gare comunque gli azzurri dovranno fare a meno di lui: al suo posto Gattuso potrebbe lanciare Petagna o tornare all’antico riportando Mertens al centro del tridente. L’obiettivo per Osimhen invece è puntato sul 29 novembre quando al ‘San Paolo’ arriverà la lanciatissima Roma di Fonseca. Intanto il Napoli deve fare fronte e una piccola emergenza dato che, oltre a Osimhen, col Milan dovrebbero dare forfait anche Ospina, Hysaj e Bakayoko. Il portiere torna dalla Colombia con un problema muscolare, mentre Hysaj è risultato positivo al coronavirus e resterà in isolamente in Albania. Febbre alta infine per Bakayoko che però è risultato negativo al tampone: si tratterebbe quindi di una semplice, seppure fastidiosa, influenza.