Napoli, aumenta la lista degli indisponibili: out anche Ospina e Hysaj

Il Napoli dovrà affrontare il Milan con alcuni assenti: Hysaj ha contratto il Covid e Ospina si è fermato in allenamento con la sua Nazionale. E’ il momento di Meret.

Aumentano i problemi in casa Napoli. Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio di Osimhen, che nelle prossime ore raggiungerà Villa Stuart, ma è quasi certo che non scenderà in campo per la gara contro il Milan. Inoltre, a Castel Volturno si è fermato Bakayoko a causa della febbre alta. Scongiurato il Covid, ma il centrocampista francese al momento non può allenarsi e dovrà riposarsi per tornare quanto prima al top della condizione.

Invece, si ferma causa Coronavirus Elseid Hysaj. Il difensore albanese è stato trovato positivo ai tamponi effettuati dalla Nazionale albanese e proseguirà l’isolamento in Albania, come ufficializzato dalla società partenopea. Inoltre, si aggiunge alla lista degli indisponibili anche David Ospina. Il portiere non è sceso in campo nella partita di ieri notte tra Ecuador e Colombia, per acciacchi fisici.

Napoli, Ospina si ferma in Nazionale: problemi fisici. Scalpita Meret per la maglia da titolare

David è partito per gli impegni con la Nazionale colombiana subito dopo la trasferta di Bologna. Durante la gara contro i rossoblu ha subito un colpo alla schiena ed ha lasciato Napoli dolorante. Infatti, al raduno i Cafeteros, i medici hanno sottoposto il portiere azzurro a degli esami più approfonditi per capire se potesse scendere in campo. Escluso un possibile infortunio grave, Ospina è sceso regolarmente in campo nel primo match della Colombia contro l’Uruguay (perso 0-3). Ma i problemi evidentemente non sono spariti e durante gli allenamenti per il match contro l’Ecuador, il portiere del Napoli ha alzato bandiera bianca. La Federazione colombiana ha comunicato tramite una nota che Ospina “Ha presentato limiti fisici dopo la partita contro l’Uruguay. Gli sforzi medici non sono bastati per recuperare il calciatore”.

Dunque, una volta rientrato a Napoli, l’estremo difensore sarà assistito dallo staff medico della società per valutare la gravità dell’infortunio. Gattuso perderebbe una pedina importante per l’impostazione del gioco dalle retrovie, tuttavia il tecnico può contare su Alex Meret. Il giovane portiere è pronto a raccogliere l’occasione e giocare un match delicato contro il Milan. Fino a questo momento è sceso in campo solo 4 volte, due in Serie A e due in Europa League. Potrebbe essere arrivato il suo momento.

