Probabili formazioni Napoli-Rijeka: riposo per Insigne

Appuntamento da non fallire per il Napoli in Europa League: c’è il Rijeka da battere per avvicinarsi ai sedicesimi di finale.

Otto positivi al Covid in casa Rijeka. Un piccolo cluster si è creato all’interno della rosa di Simon Rozman, che giovedì affronta il Napoli nella sfida di ritorno di Europa League, quarta giornata del gruppo. Formazione rimaneggiata quindi per la squadra di Fiume, una sfida che all’andata ha colpito molto Gattuso per la superficialità adottata dai suoi ragazzi. Anche per questo c’è da fare molta attenzione, anche perché l’unico risultato consentito – al San Paolo e contro una squadra debole e ulteriormente indebolita dal Coronavirus – è solo la vittoria.

Ciò non toglie che con tutta probabilità si rivedranno calciatori che hanno giocato di meno. Poteva essere la partita giusta per vedere finalmente in campo Amir Rrahmani, ma il Covid-19 ha bloccato anche lui. Difficile rivedere di nuovo la coppia Demme-Lobotka, che all’andata è stata letteralmente schiantata. Possibile chance per Zielinski ed Elmas, oltre a Petagna che riprenderà posto al centro dell’attacco. Al centro della difesa ritroverà posto Maksimovic mentre non è da escludere l’impiego di Bakayoko, che è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione col Milan e quindi con la Roma non potrà scendere in campo. Insigne verso un turno di riposo dopo la non eccezionale prova offerta al ‘San Paolo’ domenica sera.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gattuso, tensione nello spogliatoio con i ragazzi: il Napoli smentisce

Napoli-Rijeka: difesa a 5 per i croati

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.