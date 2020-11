Diego Armando Maradona è stato un’opera d’arte del calcio ispirando tantissimi artisti tra icone, dipinti e murales.

L’arte illumina il mondo ed ispira altra arte. Nel calcio questo fenomeno si è sublimato soprattutto con Diego Armando Maradona. Sono tanti i campioni che hanno ispirato biografie e letteratura varia in giro per il mondo ma nessuno come Diego ha ispirato anche molto altro.

Maradona opera d’arte: icone, dipinti e murales

Non così, non come ha fatto lui, che negli anni è diventato un simbolo ben oltre le imprese in campo e ha stuzzicato artisti da ogni angolo del pianeta. Icone, dipinti ma anche murales, come quello stupendo di Jorit fra San Giovanni e Barra o – per restare ancora a Napoli – quello storico ai Quartieri Spagnoli restaurato di recente, con il volto disegnato sulla finestra. E poi libri che raccontano il fenomeno Maradona ben oltre il terreno di gioco, e film, alcuni indimenticabili come La Mano de Dios di Marco Risi, il recente documentario di Asif Kapadia, o quello di Kusturica del 2008.

“Oh mamma mamma”: lo storico coro del San Paolo

Per non parlare della musica: oltre al coro oh mamma mamma, forse il coro da stadio più famoso al mondo, di lui hanno cantato Bennato, Pino Daniele col Tango della Buena Suerte, i Ratones, Manu Chao. E un giorno Diego si è cantato anche da solo, proprio nell’indimenticabile pellicola di Kusturica, quando con tutta la sua famiglia cantava la Mano de Dios, di Rodrigo Bueno. Una scena che è rimasta iconica e che porteremo con noi. Per sempre.