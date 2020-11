Maradona, il saluto della Serie A: dal lutto al braccio a “Live is life”

La Serie A omaggerà Diego Armando Maradona su tutti i campi delle 10 partite della nona giornata: ecco le iniziative.

Sarà diverso scendere in campo in questo weekend. Ancora una volta, gli spalti degli stadi italiani saranno vuoti, silenziosi. Ma sarà un silenzio pesante. Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto difficile da colmare e il minimo che possa fare la Serie A è rendergli omaggio, anche senza i meritati scroscianti applausi dei tifosi di tutta Italia.

Dunque, per questa nona giornata di campionato, la Lega ha stilato una serie di iniziative che saranno rispettate per salutare un ultima volta il Pibe de Oro. Diego ha offerto gli anni più belli della sua carriera in Serie A, ha raggiunto il suo massimo nei sette anni con il Napoli, ed è un vanto per il campionato italiano aver avuto una leggenda del calcio mondiale.

Serie A, l’addio a Maradona: le iniziative sui campi

Durante il riscaldamento delle 20 squadre, sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il video celebre di Diego nel pre-partita della gara tra Napoli e Bayern Monaco, con sottofondo musicale ‘Live is Life‘ degli Opus. Tutti i giocatori scenderanno in campo con la fascia nera al braccio, in segno di lutto. Ovviamente, verrà rispettato il minuto di silenzio prima dell’inizio delle 10 gare, e quel silenzio sarà accompagnato dalle immagini di Maradona che scorreranno sugli schermi degli stadi di Serie A.

Inoltre, durante il minuto di raccoglimento, sarà proiettato il messaggio “CIAO DIEGO” sugli spalti: iniziativa che potrà essere osservata solo da casa. E infine, al 10° minuto di ciascuna partita della prossima giornata di Serie A, scorreranno ancora le immagini di Maradona sui maxischermi per rendergli l’ultimo omaggio.

