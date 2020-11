Napoli-Roma, la Lega Calcio omaggerà Maradona in tutti i campi di Serie A, ma agli azzurri toccherà il compito di rendergli onore in campo. Le probabili formazioni

Anche se è impossibile far finta che nulla sia accaduto bisogna tornare in campo e bisogna ricominciare a vincere anche in campionato dopo la surreale partita contro il Rijeka. Una cosa è certa: se il Napoli affronta la prossima sfida con la stessa intensità mostrata coi croati il risultato rischia seriamente di non essere lo stesso. La Lega Calcio ricorderà Maradona in ogni modo e su ogni campo di Serie A, il Napoli invece deve trovare il modo di farlo in campo e di battere la Roma come l’ha battuta più volte Diego. Alla Roma ha segnato il gol italiano numero 100 e altri 4 nel corso degli anni, compreso quello, bellissimo, nell’anno del primo scudetto. Ora toccherà a capitan Insigne e a Dries “Ciro” Mertens, entrambi a parziale riposo in Europa League ed entrambi motivatissimi nel dedicare un gol al loro idolo e predecessore. I due uomini in dubbio sono Ospina e Osimhen, che continuano ad allenarsi parte in gruppo e parte da soli e potrebbero non farcela. Ballottaggio quindi in porta, in difesa scelte quasi obbligate con Di Lorenzo, Manolas Koulibaly e Mario Rui e a centrocampo sarà Demme a prendere il posto dello squalificato Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz. Zielinski ha messo minuti nelle gambe col Rijeka, nel terzetto potrebbe esserci lui con Insigne e Politano e Mertens davanti se Osimhen non dovesse farcela. Altrimenti spazio al quadrilatero iper offensivo con unico ballottaggio sulla destra fra i due match-winner col Rijeka: Matteo Politano e Hirving Lozano.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni per Napoli-Roma, gara valida per la 9° giornata di Serie A TIM:

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Ruiz; Insigne, Zielinski, Politano, Mertens.

ROMA (3-4-2-1) Mirante; Juan Jesus, Cristante, Spinazzola; Karsdrop, Pellegrini, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.