Il modulo del Napoli sarà il 4-3-3. Gattuso lo ha confermato a SkySport, ribadendo ancora una volta che giocherà solo chi lo merita

“Il 4-3-3 è il mio modulo, col 4-2-3-1 ne ho fatte 4 o 5”. Gennaro Gattuso fa chiarezza a Sky sulle sue convinzioni tattiche e ci aiuta a capire il Napoli che verrà. Moduli e numeri, si sa, per gli allenatori non sono la priorità assoluta. Cercare di collocare i calciatori in campo secondo uno schema è più un esercizio da profani, per dare un’idea di gioco codificabile anche a chi di pallone non mastica giorno per giorno. “Non è una questione di modulo – spiega Gattuso – i giocatori forti bisogna farli giocare ma è importante correre. Se ne parla troppo, non è un problema di modulo, ma di voler far fatica in campo”. Messaggio forte e chiaro – l’ennesimo – ai suoi calciatori. Niente sconti a nessuno, gioca chi sta bene e chi ha voglia di faticare. Di sicuro col ritorno a pieno ritmo di Zielinski le alternative diventano tante e il mister potrà adattare la squadra all’avversario che ha di fronte. Fabiàn e Bakayoko in mezzo al campo con Demme e Lobotka pronti a scalzarli in alcune partite. L’ago della bilancia resta Zielinski, che può fare il terzo a centrocampo o diventare un’arma preziosa tra i tre alle spalle della punta: un’impostazione tattica che può cambiare anche a partita in corso. In fondo 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1: sono solo numeri, gioca chi sta bene e l’allenatore ha un imbarazzo della scelta come ce l’hanno solo le grandi squadre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Gattuso: “Insigne? Lo vorrei un po’ meno musone…”

AZ-Napoli, le probabili formazioni

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni per AZ-Napoli, gara valida per la 5° giornata della Fase a Gironi di Europa League

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Clasie, Koopmeiners; Stengs, Boadu, de Wit. All. Slot

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka, Zielinski; Elmas, Petagna, Politano. All. Gattuso