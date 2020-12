Cosa serve al Napoli per passare il turno in Europa League

Il Napoli deve conquistarsi il passaggio del turno in Europa League, ecco cosa serve nelle ultime partite: almeno una vittoria o due pareggi.

Dopo la bella vittoria contro la Roma, il Napoli deve chiudere il discorso in Europa League dove gli azzurri non sono ancora matematicamente qualificati ai sedicesimi di finale. Decisiva in tal senso potrebbe essere la trasferta in Olanda contro l’AZ, che già all’andata ha tirato un brutto scherzo alla squadra di Gattuso.

Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Europa League

Il Napoli attualmente guida il Gruppo F di Europa League con 9 punti, frutto di tre vittoria e una sconfitta nelle prime quattro giornate. Alle sue spalle si trovano la Real Sociedad e l’AZ Alkmaar, entrambe a quota 7 punti, mentre il Rijeka chiude la classifica con zero punti ed è quindi già eliminato. Al Napoli servirà vincere in Olanda per accedere matematicamente ai sedicesimi di finale, ma potrebbero bastare anche due pareggi nelle ultime due gare contro AZ e Real Sociedad.

Nel caso in cui il Napoli perdesse in casa degli olandesi e la Real Sociedad battesse il Rijeka, agli azzurri servirebbe obbligatoriamente una vittoria nell’ultima partita del girone contro gli spagnoli per accedere al turno successivo di Europa League.

Probabili formazioni AZ Alkmaar-Napoli

Gattuso dovrebbe comunque ricorrere ad un ampio turnover: rispetto alla gara di campionato contro la Roma infatti si rivedranno Ospina in porta, Maksimovic e Ghoulam in difesa, Bakayoko e Lobotka a centrocampo. L’unica punta invece sarà Petagna, dietro di lui Politano, Zielinski ed Elmas.

Gli olandesi risponderanno col tridente formato da Stengs, Boadu e De Wit. A centrocampo giocherà la stella della squadra, Koopmeiners.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

Dove vedere AZ-Napoli in tv e streaming

AZ-Napoli, gara in programma giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che detiene i diritti di tutte le gare di Europa League, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match del Napoli stavolta inoltre sarà visibile anche in chiaro su Tv8.

La gara infine sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l’applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc. Oppure su Now TV. AZ-Napoli sarà visibile in diretta streaming anche sul sito di Tv8 senza bisogno di alcun abbonamento.