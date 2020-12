Il calendario del Napoli dal match con la Real Sociedad di Europa League fino alla sosta porterà gli azzurri a disputare 5 partite in 13 giorni. I match in programma

Real Sociedad poi Sampdoria, Inter, Lazio per finire col Torino a 2 giorni da Natale. Inizia un periodo molto intenso per il calcio e per il Napoli: 5 partite in 13 giorni prima della sosta natalizia, che quest’anno durerà dal 24 dicembre fino al 3 gennaio, quando si tornerà in campo e gli azzurri saranno di scena a Cagliari. Ma nel frattempo c’è da completare l’anno solare e c’è da farlo sulla falsariga delle ultime due partite. 8 reti fatte 0 subite con Roma e Crotone e adesso arriva la Real Sociedad, sfida con 2 risultati su 3 a disposizione per centrare la qualificazione. Per vincere il girone bisogna vincere, per passare il turno basta anche pareggiare. Poi arriva la Sampdoria al San Paolo e poi, nel giro di pochi giorni, le due decisive trasferte con Inter e Lazio per chiudere con Napoli-Torino del 23 dicembre. Bisogna necessariamente dosare le forze e il Napoli ha la rosa adeguatamente profonda per farlo senza soffrire. Sarà importante un turnover studiato, per far rifiatare gli elementi più importanti e tenerli freschi fino a Natale. A breve torneranno anche Hysaj, Rrahmani e Osimhen e la rosa sarà completa. Servono tutti gli uomini a disposizione per chiudere il 2020 in bellezza e aprire il 2021 in pole position per tutte le competizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – GOL D’AUTORE – Napoli, forza 4 a Crotone: il destro chirurgico di Demme

Calendario Napoli, i match fino alla sosta

Ecco il calendario delle prossime partite del Napoli fino alla sosta natalizia:

Giovedì 10/12 h 18.55 Napoli-Real Sociedad (Europa League)

Domenica 13/12 h 15.00 Napoli-Sampdoria (Serie A)

Mercoledì 16/12 h 20.45 Inter-Napoli (Serie A)

Domenica 20/12 h 20.45 Lazio-Napoli (Serie A)

Mercoledì 23/12 h 20.45 Napoli-Torino (Serie A)