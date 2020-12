Probabili formazioni Napoli-Real Sociedad: niente turnover per Gattuso

Gara cruciale tra Napoli e Real Sociedad: qualificazione ai sedicesimi di Europa League in bilico. Ecco le probabili formazioni.

Per la prima serata di gala allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli vuole che tutto vada nella direzione desiderata: ossia la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, da conquistare contro la Real Sociedad nell’ultima gara del girone. Agli azzurri basta un pareggio per avere la certezza aritmetica del passaggio al turno successivo e, con una vittoria, blinderebbero il primo posto e la sicurezza di un sorteggio sulla carta più morbido.

Replicare la prestazione offerta nel match d’andata in Spagna (decisivo un eurogoal di Politano) sarebbe l’ideale per chiudere definitivamente i conti e provare ad eliminare una squadra considerata, dai pronostici iniziali, una mina vagante del torneo. Gattuso sembra intenzionato a non lasciarsi tentare da sorprese di formazione e la squadra che giocherà contro gli spagnoli giovedì sera dovrebbe essere quella tipo: Ospina tra i pali, protetto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne e da Koulibaly (diffidato e a rischio squalifica) e Manolas al centro della difesa. In mediana si ricompone la coppia formata da Fabian Ruiz e Bakayoko, con Lozano, Zielinski e Insigne ad agire sulla trequarti a sostegno della punta centrale Mertens. Ancora indisponibile Osimhen: slittano i tempi di recupero del nigeriano che potrebbe averne per altre due o tre settimane prima del rientro in gruppo.

Le probabili formazioni di Napoli-Real Sociedad

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak. All. Alguacil