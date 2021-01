Calciomercato Napoli, fra il caso Milik e la nuova idea per Llorente

Il Napoli è ancora alle prese con il caso Milik e l’idea per una possibile cessione che accontenti tutti. Intanto però si fa avanti una pretendente in Serie A per Fernando Llorente

Ancora problemi per il futuro di Arkadiusz Milik. Il Napoli sta cercando una soluzione per provare a monetizzare qualcosa in vista del suo possibile addio a giugno a parametro zero e anche il calciatore cerca una soluzione che gli consenta di giocare con più continuità in vista dell’Europeo. Il Napoli non si smuove dalla sua richiesta di 15-18 milioni di euro e questo a gennaio potrebbe rappresentare un problema. Una situazione da definire a tutti i costi, altrimenti si rischia davvero di ritrovarsi con un problema enorme e un ingaggio pagato senza alcun motivo per un calciatore che continua ad essere un separato in casa.

Llorente cerca spazio: c’è la Sampdoria?

Altro esubero che non riesce proprio a trovare spazio e minuti è Fernando Llorente. Lo spagnolo, 35 anni, è fuori dalle rotazioni di Gattuso fin da inizio 2020 e per questo motivo è anche lui a caccia di una sistemazione per chiudere il suo rapporto col Napoli 6 mesi prima della scadenza. Sono state tante le squadre ad aver fatto sondaggi negli ultimi mesi, ma adesso la Sampdoria sembra aver fatto passi da gigante. Pronta un’offerta per strapparlo al Napoli, ma bisognerà convincere sia il club azzurro sia il calciatore che quella blucerchiata è la soluzione migliore per tutti.