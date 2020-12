Inter-Napoli, gli azzurri si preparano al rush finale: le probabili formazioni

Gattuso si affida nuovamente al Mertens centravanti, con il solito Insigne e un Lozano in splendida forma ai lati. Le probabili formazioni di Inter-Napoli

Bene ma non benissimo, il sorteggio di Europa League per il Napoli. Benfica, Lille e Salisburgo erano le avversarie più temibili, ma per fortuna di Gattuso sono sfumate presto. La mano dell’ex nazionale portoghese Maniche, però, ha pescato un avversario di poco inferiore. Si tratta del Granada, squadra tutt’altro che banale, che lo scorso anno ha fatto gli stessi punti della Real Sociedad capolista in Liga e che quest’anno è comunque settima, a 18 punti, uno in più del Barcellona. Ci si penserà il 18 e il 25 febbraio, quando si tornerà a parlare d’Europa, perché per ora e fino al 23 dicembre bisogna chiudere l’anno solare con il campionato. Gattuso affronta due sfide per nulla semplici, entrambe in trasferta, con Inter e Lazio. Prima l’infrasettimanale con i nerazzurri di Antonio Conte, sfida di altissima classifica che dirà tanto sulle ambizioni scudetto del Napoli, in attesa di recuperare dal Coni anche il punto di penalizzazione per il caso Juve-Napoli e, chissà, magari anche la partita persa a tavolino. Formazione tipo per Gattuso, che deve rinunciare a Osimhen ma per il resto ha tutto l’undici al completo. Ospina in porta con Di Lorenzo e Mario Rui e Manolas-Koulibaly centrali difensivi. Centrocampo con Bakayoko e Fabiàn Ruiz e Zielinski più avanzato in linea con Insigne e il devastante Lozano visto con la Samp. In avanti Dries Mertens, con Petagna pronto a subentrare in caso di necessità nella ripresa.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Ecco come Antonio Conte e Gennaro Gattuso potrebbero schierare gli 11 in campo. Le probabili formazioni di Inter-Napoli:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabia Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.