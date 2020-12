Probabili formazioni Napoli-Torino: si rivede Insigne

Conquistare i tre punti contro il Torino per scacciare lo spettro della crisi: ultima gara del 2020 per il Napoli, da non fallire.

Battere il Torino per ritornare in carreggiata dopo la settimana terribile con le due sconfitte consecutive. Inter e Lazio, due ko molto diversi tra loro che però hanno lasciato strascichi enormi, sulle ambizioni del Napoli e su una rosa sempre più in difficoltà. L’infermeria continua a riempirsi e ora, nell’ultima del 2020, la formazione di Gattuso è praticamente obbligata visti i tanti indisponibili. Gli ultimi a fermarsi sono stati Lozano e Koulibaly: per il messicano la botta è stata forte, ma dovrebbe tornare alla ripresa, per il difensore senegalese invece i tempi di rientro sono un po’ più lunghi e si proverà a recuperarlo per la sfida alla Juventus, valida per la Supercoppa italiana del 20 gennaio.

Ma ora bisogna ragionare solo sulla sfida al Torino e lì, come dicevamo, le scelte sono abbastanza obbligate. Meret dovrebbe vincere il ballottaggio con Ospina in porta, in difesa Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui ma attenzione a Hysaj e Rrahmani, che hanno recuperato dopo il Covid. In mezzo al campo Demme può avere la meglio su Fabian, al fianco di Bakayoko, con Zielinski che opererà più avanzato. In avanti scelta praticamente obbligata. Politano a destra, Petagna al centro e a sinistra ritrova il suo posto capitan Insigne, al rientro dopo la squalifica per l’espulsione contro l’Inter. Sempre out sia Mertens che Osimhen: entrambi li rivedremo all’opera solo nel 2021.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, dopo il Torino riparte il calciomercato: priorità su due fronti

Napoli-Torino, Meret e Demme titolari

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo