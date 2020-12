Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: torna Meret tra i pali, altre 3 novità

Per l’ultima partita del 2020 il Napoli affronta il Torino al Diego Armando Maradona: le formazioni ufficiali, le novità di Gattuso.

Al Diego Armando Maradona va in scena l’ultima gara dell’anno. Gattuso decide il suo ultimo undici titolare del 2020 e deve fare a meno di Mertens e Osimhen out per infortunio. Tra i convocati sono presenti Koulibaly e Lozano, i quali hanno avuto problemi dopo la partita contro la Lazio. Il centrale senegalese dovrà ripetere gli esami prima della fine dell’anno, dunque non partirà dal primo minuto e difficilmente entrerà a gara in corso.

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: le 4 novità

Dopo due partite consecutive di Ospina, ritorna in porta Meret. Torna finalmente in campo anche Hysaj, assente da quando è stato colpito dal Covid. Si rivedono tra i titolari anche Demme ed Insigne, che per motivi diversi non hanno giocato contro la Lazio. Un po’ di riposo per Fabian Ruiz e Mario Rui. Grande assente della partita Koulibaly, che però era risaputo non potesse partire titolare a causa del problema muscolare.

Contro gli azzurri, ci sarà Verdi, ex della sfida, e un conterraneo: Armando Izzo.

Il Napoli schiera il 4-2-3-1 classico con: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Il Torino risponde con il 5-3-1-1: Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti